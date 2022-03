Amici 21, Gio eliminato/ LDA e Rudy Zerbi lo accolgono in squadra, è polemica

Amici 21, Gio eliminato da Anna Pettinelli: lo sfogo e la svolta

Si avvicina il via al serale di Amici di Maria De Filippi in corso, o meglio l’edizione di Amici 21, e intanto giunge come un fulmine a ciel sereno l’eliminazione di Gio Montana, voluta da Anna Pettinelli, che molti, tra cui l’altro allievo LDA, non si sarebbero mai aspettati e non a caso divide molto l’opinione dell’occhio pubblico. In un collegamento voluto dalla maestra di canto -come emerge dal daytime del 2 marzo 2022 in onda su Canale 5- quest’ultima riserva infatti una doccia fredda al trapper, comunicandogli che non intende ammetterlo al serale e pertanto lui è tenuto a lasciare la scuola: “Sulle cover sei molto deficitario. La squadra deve essere allo stesso livello. Sennò metti a rischio tutto il team. C’è tanto da fare al serale e tu sei emotivo e non sei sicuro neanche sui tuoi inediti”.

Gio è spiazzato e prova a giustificare gli errori fatti al talent, tra prove cover e prove inediti, dicendosi penalizzato nella gara e non in linea con il livello del resto della classe canto in termini di preparazione, in quanto ultimo arrivato, a pochi giorni dal via al serale: ” Ho fatto comunque live e non ho avuto mai problemi di questo genere. Anche alle prove, ho i video. Avrei preferito un no prima di entrare e un sì per l’anno prossimo con meno pensieri in testa”. Anna non conferma Gio per Amici 22, ma lo conferma come eliminato. Montana è stravolto, tanto da avere poi uno sfogo durissimo non appena rientrato in casetta dai compagni di studio, tra le lacrime, quando accade l’impensabile e a salvarlo è il team di Rudy Zerbi & LDA (record di ascolti nella scuola, ndr).

In confidenza con i compagni ad Amici 21, Gio Montana grida all’ingiustizia subita da Anna Pettinelli, che a suo avviso lo avrebbe usato ad un certo punto nella gara nel disperato tentativo di trovare il fenomeno del momento per contrastare i professori avversari, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: “Che ca**o mi fai entrare a fare? Mi fai entrare per gioco, come tentativo a scovare il fenomeno”. LDA, suo diretto competitor e da sempre nel mirino delle critiche della Pettinelli, è spiazzato: “Non me lo aspettavo…”. Tra gli altri allievi, Nunzio testimonia l’impegno di Gio. E ad un certo punto interviene Rudy Zerbi, talentscout di LDA, che convoca la sua classe, oltre al figlio di Gigi D’Alessio, quindi, anche Calma e Luigi e infine Gio. Questo per dire a Montana che gli concede un banco di canto nel suo team, a patto che lui si impegni a dovere e gli dimostri di meritare il serale. Da qui l’affondo ad Anna Pettinelli, di Rudy: “A differenza di Anna mi prendo le responsabilità, ho deciso di darti una possibilità. Hai un banco”.

La svolta del salvataggio di Gio, intanto, divide i telespettatori, come emerge dai relativi commenti social più aggreganti, rilasciati sulla pagina Instagram di Amici: “Bravo Rudy”; “Rudy lo fa solo come dispetto ad Anna Pettinelli”, “Gio doveva entrare l’anno successivo”; “Ma cosa succede?”; “Parla Rudy che prende Elena e poi la elimina”.

