Amici 21, Giò esonerato dalla gara cover/ LDA: “Mi sentirei offeso”. La polemica

Sale l’attesa per l’appuntamento domenicale di Amici 21, previsto per il 20 febbraio 2022 su Canale 5, e intanto fa discutere l’esonero dalla consuetudinaria gara cover stabilito da Anna Pettinelli per il nuovo arrivato nella scuola, Giò Montana. Con un videomessaggio la voce Rds ha comunicato che Giò merita di essere tutelato dal rischio eliminazione previsto in puntata, per il traguardo di vendite raggiunto in musica senza promozione in tv, una scelta che però il primo della classe-canto al talent, LDA, non condivide, così come anche altri allievi cantanti. E mentre Luca D’Alessio si conferma il cantante più ascoltato della nuova edizione di Amici, battendo in queste ore il suo record di ascolti su Spotify, è polemica tra i fandom degli allievi della scuola, in vista del serale.

Amici 21, esplode la polemica sul caso Giò Montana

In un rvm destinato agli allievi di Amici 21 in corso, Anna Pettinelli ha anticipato che Giò Montana non prenderà parte alla gara cover di domenica 20 febbraio 2022: “L’esonero dalla gara cover di Giò Montana la stabilisco io, lui va premiato per il fatto di aver raggiunto un disco d’oro senza alcuna promozione televisiva. E’ arrivato al traguardo da solo, per me è importante che faccia i suoi inediti in vista del serale, senza perdere tempo a battersi nella gara delle cover”. Un messaggio che il resto della classe canto, sul caso Giò, non condivide. In particolare, il primo della classe canto per gli ascolti su Spotify, LDA, dichiara: “Non ha senso nel contesto del talent questa scelta, anche se è improbabile che un cantante fuori da Amici faccia un disco di cover. Sono gli inediti a prevalere”. “Al serale dovremo cantare le cover- aggiunge il figlio di Gigi D’Alessio-, io non ci troverei senso al tuo posto, Giò. Mi sentirei offeso dall’insegnante nel tuo caso”.

Un’opinione che il resto della classe canto, Albe, Luigi, Alex e Calma condividono. Non a caso è in corso una polemica web, sui social, tra i vari fandom dei cantanti concorrenti del talent. “Il senso, Anna? Che è entrato a fare Giò nella scuola se non deve fare cover? E’ il figlio della gallina bianca?”, si legge tra i commenti di dissenso del web sulla pagina Instagram di Amici.

Amici 21 verso il serale

Tuttavia, a rischio eliminazione potrebbe rivelarsi Giò Montana, alla nuova puntata di Amici 21. Seppur esonerato dalla gara cover, il neo pupillo di Anna Pettinelli è ultimo nella classifica della gara di canto giudicata da Michele Bravi, un piazzamento che influirà nel computo della media ponderata delle varie classifiche pre-serali, da definirsi nella puntata di del 20 febbraio 2022. Delle anticipazioni tv sull’atteso appuntamento domenicale si rilevano, inoltre, gli ospiti Michele Bravi ed Elodie, una nuova gara di ballo, tra le altre, voluta da Alessandra Celentano. Una gara di canto sulla tecnica verrà, poi, giudicata da Andrea Pennino.

Nel frattempo, LDA si riconferma il primo della classe-canto ad Amici 21, battendo il suo stesso record di ascolti su Spotify Italia: il singolo Quello che fa male supera i 16 milioni e mezzo di stream.





