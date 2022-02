Amici 21, Gio scorda l’inedito dopo l’esonero dalle cover/ E’ polemica

La nuova puntata domenicale di Amici 21 (in onda il 20 febbraio 2022 su Canale 5, ndr) vede al centro studio infiammarsi la polemica sull’esonero di Gio dalla gara delle cover. La querelle nasce dalle contestazioni della classe dei concorrenti nel canto, che a margine dell’rvm in cui Anna Pettinelli spiega la decisione di estromettere dalle esibizioni delle cover il pupillo Gio, in quanto new-entry nella scuola, LDA insorge e a fargli eco sono anche gli altri cantanti. E in studio non mancano i dissensi degli insegnanti di canto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, seguiti dalla pioggia di commenti critici dei telespettatori via social, che gridano all’ingiustizia nella competizione. Questo, anche perché -tra le altre novità- Gio dimentica il suo inedito al momento della sua esibizione in puntata.

Amici 21, esplode l’affaire Gio Montana

Quando ormai manca poco al via al serale di Amici 21 in corso, esplode il caso Gio Montana in studio, in occasione della nuova gara sulle cover giudicata nel canto da Elodie. Alla competizione tra i cantanti non prende parte Gio, neo pupillo di Anna Pettinelli, ovvero l’insegnante avversa a LDA (che ha contestato il figlio d’arte per la banalità dei testi e lo stile neomelodico, ndr). Alla base della defezione vi è la scelta di Anna di far concentrare Gio nella preparazione degli inediti in vista del serale, una mossa strategica che gli insegnanti di canto avversari non condividono in studio. “Quando entri ad Amici come tutti gli altri al talent devi fare le cover, stesse a casa sua a cantare gli inediti”, insorge Rudy, mentore di LDA, e a fargli eco è Lorella: “Poteva arrivare ultimo in classifica al massimo, ma è giusto che anche Gio si metta in discussione”. Tuttavia a Gio viene data la possibilità di presentare il nuovo inedito Sotto la pioggia e di non prendere parte alla gara cover, in virtù del disco d’oro raggiunto senza promozione tv e con la sua musica indipendente (come spiegato da Anna Pettinelli, ndr) .

Gio dimentica l’inedito: le critiche sul pre-serale di Amici 21

Nell’esibizione dell’inedito, però, accade l’impensabile per Gio Montana. Il pupillo di Anna Pettinelli dimentica le parole del suo amato inedito, mentre canta in balia delle sue emozioni. La reazione di Rudy Zerbi è di visibile sconcerto, tanto che il mentore di LDA si porta sul capo le mani, palesandosi spiazzato. Ma Gio si scusa con il pubblico: “Mi scuso per la dimenticanza, ero stra-emozionato. Quando l’ho provata non ho mai dimenticato le parole”. “Dovevi escluderlo anche dagli inediti”, è la frecciatina al veleno di Rudy sferrata alla Pettinelli. Anna controreplica, però, confermando l’allievo nella scuola. Nel frattempo, sulla pagina Instagram di Amici 21 piovono critiche dei telespettatori ai danni di Gio: “Lui non sarebbe proprio dovuto entrare, viste le premesse”; “Menomale che è forte negli inediti”; “Hanno ragione Rudy e Lorella”.

