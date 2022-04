Amici 21, Giulia Stabile commenta l’uscita di Carola Puddu/ “Devi spingere…”

Amici 21, Carola Puddu è l’eliminata al quinto serale: il messaggio di addio

Il quinto serale di Amici 21 ha decretato -per il voler dei 3 giudici adibiti alle votazioni per le eliminazioni- l’uscita di scena dal talent di Carola Puddu. A fronte della sua eliminazione, la ballerina classica e ormai ex pupilla di Alessandra Celentano al talent, ha rilasciato a mezzo social un messaggio intimista, condiviso con il popolo del web.

“Finisce qua il mio percorso ad Amici –fa sapere la ballerina, rispetto alla sua eliminazione decretatasi ad Amici 21. Sette mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili”. Il messaggio della giovane ballerina, poi, prosegue con i ringraziamenti: “Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento. Terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita”. Lo stato post-Amici 21 condiviso da Carola Puddu a mezzo social fa, intanto, incetta di like, commenti e condivisioni e tra le varie annesse reazioni social, emerge in particolare quella di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 nonché ballerina del corpo di ballo di Amici 21, che ha avuto modo di ballare insieme alla concorrente uscente del talent, nel corso degli ultimi 5 serali.

Giulia Stabile si apre sull’eliminazione di Carola Puddu ad Amici 21

A margine dello stato di addio ad Amici 21 che Carola Puddu ha rilasciato sui profili social, quindi, Giulia Stabile non lesina un commento personale, che a detta di più internauti è di difficile interpretazione. “Cucciolina, ho tanti bei ricordi, in sala con te -si legge tra le righe del messaggio dove Giulia Stabile dice la sua rispetto all’uscita di scena di Carola Puddu da Amici 21-, è stato bello e ora sarà altrettanto bello, devi continuare a spingere proprio come ti ho vista spingere Don’t cha… Mi raccomando chica mala”. Parole, quest’ultime, dove la professionista Giulia sembra esortare Carola a ottimizzare la resa dell’interpretazione nel ballo, così come a suo avviso la Puddu avrebbe fatto eseguendo Don’t Cha delle Pussicat Dolls.

Tuttavia, negli istanti successivi alla sua eliminazione di Amici 21, Carola Puddu ha appreso della proposta di lavoro ricevuta da Fabrizio Monteverde, il coreografo che le offre la chance di interpretare il ruolo di ballerina protagonista in Romeo e Giulietta, lo spettacolo in partenza ad ottobre 2022, al Teatro Olimpico di Roma.











