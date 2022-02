Amici 21, i nuovi inediti di Aisha, Calma e Gio Montana/ le reazioni delle radio e del pubblico

Si avvicina il via al serale di Amici 21 e intanto prosegue la competizione della classe canto, con l’uscita dei nuovi inediti. Quest’ultimi vengono presentati nella nuova nonché penultima puntata domenicale prevista prima della fase finale dello show e vengono rilasciati dai cantanti Aisha, Calma e Gio Montana. Tra questi, si registra intanto una nuova ammissione al serale, ma non solo. Rispetto al rilascio dei nuovi lavori, si registrano le prime reazioni generali a caldo, di pubblico e radio.

Amici 21, chi duetterà con One Republic?/ La sorpresa di Ryan Tedder apre la sfida...

Amici 21, Aisha, Calma e Gio Montana presentano i nuovi singoli

Il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5 va in onda la prima puntata del serale di Amici 21 in corso, come segnala Davide Maggio nel suo blog, e intanto si fa sempre più dura la competizione al talent di Maria De Filippi, soprattutto tra i concorrenti cantanti. Questo, dal momento che oltre alle consuetudinarie sfide tecniche, nel canto, gli allievi cantanti si sfidano a colpi di inediti, al cospetto del giudizio di pubblico e critica, come quella delle radio. Nel nuovo appuntamento domenicale del talent, in onda il 27 febbraio 2022, Calma, Aisha e Gio Montana presentano in anteprima assoluta i rispettivi inediti, Routine, Buenos Dias, Sotto la pioggia. I brani saranno ufficialmente disponibili in tutti i digital store a partire dalla mezzanotte tra il 27 e il 28 febbraio c.a.

AMICI 21, CONCORRENTI AL SERALE: 2 CANTANTI E 2 BALLERINI/ La gioia di Albe!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)



Il rendimento dei nuovi inediti di Amici 21

Nel frattempo, rispetto al rilascio degli inediti targati Amici 21 in corso, tra cui oltre a quelli di Aisha, Calma e Gio Montana, si aggiungono anche i brani usciti in precedenza di Lda, Albe e Luigi, le reazioni sono tra le più disparate. Sul profilo Instagram del talent, in particolare -tra gli utenti – c’è chi critica Gio, allievo di Anna Pettinelli, ritenendo che il giovane non sia in grado di reggere il palco, dal momento che – dopo aver scordato il suo inedito- nella nuova puntata ha avuto problemi all’attacco della corale giudicata da Andrea Pennino. Particolarmente apprezzati sono invece i pezzi di Calma e Aisha, così come l’inedito di LDA, dal titolo Io volevo solo te, che detiene un record in quanto primo tra i brani rilasciati nella scuola ad entrare tra le 30 tendenze su YouTube. Albe con Giravolte si è imposto primo negli ascolti su Spotify Italia al confronto con gli ultimi inediti di Luigi e Lda e pertanto è tra i nuovi ammessi al serale del talent, come stabilito da Anna Pettinelli. Il record assoluto di ascolti su Spotify Italia rimane invece di LDA, che con Quello che fa male supera quota 17 milioni di stream.

Amici 21/ Chi sono gli eliminati tra LDA, Calma, Nunzio e gli altri allievi in sfida

Rispetto agli ultimi rilasci, in puntata si sono poi espresse anche le radio, Radio Subasio, Radio Bruno e il gruppo Radio Rtl.102.5 e Radio Zeta. Tutti i network radiofonici presenti in studio hanno aperto ad un posto in programmazione radiofonica per ciascuno dei nuovi brani appena rilasciati e su Rtl.102.5 play, inoltre, è in corso un sondaggio dov’è possibile esprime la propria preferenza tra le novità musicali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA