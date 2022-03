Amici 21, Ilaria D’Alessio sente il fratello LDA in radio e si commuove/ “La cantava in cameretta”

Amici 21, LDA batte il suo stesso record superando quota 18 milioni di stream

E’ uno dei fenomeni Pop del momento, nonché uno dei cantanti più quotati dai bookmakers alla vittoria finale di Amici 21 e, in queste ore, LDA, torna al centro dell’attenzione mediatica per un particolare debutto in radio -che rimanda ad un suo record di stream imbattuto su Spotify – e una dedica che, non a caso, gli destina via social la sorella, Ilaria D’Alessio. Quest’ultima, la seconda figlia che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato, dopo il primogenito Claudio e prima del terzogenito Luca D’Alessio in arte LDA, scrive un messaggio al fratello 18enne, che riferisce al record di stream raggiunto da quest’ultimo con Quello che fa male. Si tratta dell’inedito di debutto in musica, che Luca D’Alessio ha lanciato al suo accesso ad Amici di Maria De Filippi.

Quello che fa male, dopo il lancio avvenuto in tv a inizio settembre 2021, in queste ore registra su Spotify Italia l’ennesimo traguardo, ovvero batte il suo stesso record raggiunto di recente (di 17 milioni di stream), superando quota 18 milioni di stream. Quindi, si conferma, così, la canzone più ascoltata su Spotify Italia- tra gli inediti lanciati dai cantanti concorrenti ad Amici 21 (in tuto 18), e al contempo fa di LDA il detentore del record assoluto di stream della classe canto, quando ormai manca poco al via al serale targato Amici.

Il messaggio di Ilaria D’Alessio per LDA

Lasciandosi immortalare tra le Instagram stories all’ingresso di un negozio, mentre è all’ascolto del fortunato inedito del fratellino che suona in radio, la sorella di LDA, Ilaria D’Alessio quindi scrive al 18enne: “E’ la prima volta che mi capita di sentire mio fratello per radio in un negozio… mi sono troppo emozionata”. Il messaggio di affetto e stima della secondogenita di Gigi D’Alessio, poi, prosegue con tanto di emoticon a forma di faccina e cuore commossi, sul fratellino LDA, che lo scorso giugno 2021 conseguiva il traguardo della maturità: “Ricordo quando in camera sua mi disse ‘ascolta questo pezzo e dimmi se ti piace'”.

Una rivelazione commossa quella che Ilaria D’Alessio destina alla giovane promessa della musica italiana, LDA, che poco prima di debuttare ad Amici -contro il peso del pregiudizi e le etichette di “figlio di” e “raccomandato” in quanto figlio di Gigi D’Alessio- custodiva gelosamente in un cassetto della sua cameretta il sogno di fare musica. E dopo i cuori dei telespettatori di Amici, ora, LDA vanta anche il sostegno delle radio, che non riescono a fare a meno di Quello che fa male. Chissà, quindi, che il 18enne originario di Napoli non possa aggiudicarsi anche la vittoria finale di Amici 21 (i bookmakers prevedono, per la finalissima, un testa a testa tra LDA, Alex e...).





