John Erik Amici 21/ Il primo eliminato al terzo serale? Le anticipazioni

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21, atteso per la prima serata del 2 aprile 2022 su Canale 5, John Erik è indicato dalle anticipazioni relative all’atteso appuntamento tv, come uno dei due eliminati dello show. A spoilerare le funeste anticipazioni ci pensa il beninformato Amici news. John Erik, ballerino di hip-hop e pupillo di Veronica Peparini, nel dettaglio, è preannunciato come il primo eliminato al terzo serale di Amici 21, nonostante tra i 3 giurati adibii alle votazioni della fase finale del talent, Stefano De Martino abbia spesso elogiato il giovane per le sue doti nel ballo e in particolare per la capacità di staging sul palco, che tanto lo contraddistingue.

Nel corso del suo percorso di studi intrapreso nella scuola di Amici 21 , talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, John (membro del team ammesso al serale di Amici 21 capeggiato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, ndr) non ha nascosto di aver lottato a lungo per il perseguimento del suo sogno, quello di intraprendere la carriera di ballerino. Ha fatto sapere di aver avviato gli studi della danza da autodidatta, giungendo persino a ballare per strada. E non solo. Ha inoltre dichiarato di aver sofferto molto per via della separazione dei genitori, e che rispetto al rapporto con il padre ha subito a lungo la sensazione di essere prigioniero delle aspettative e le volontà del genitore sulla sua vita, che spesso lo hanno privato della libertà di scegliere con la testa e il cuore cosa fosse più giusto per lui.

Ma il ballerino dalle origini filippine, John Erik, non è l’unico ad essere annunciato tra le nuove eliminazioni del terzo serale di Amici 21. Insieme a John Erik, infatti, anche Leonardo Lini , ballerino latinista e allievo di Alessandra Celentanoa detta degli spoiler tv del terzo serale di Amici 21, finirà in ballottaggio, per la decretazione del secondo eliminato. John Erik e Leonardo Lini sono quindi i due preannunciati primo e secondo eliminato decretati ad un passo dal quarto serale di Amici 21.

