Amici 21, Kledi Kadiu critica Alice/ Ma per la classifica lei è prima e va al serale!

Amici 21, Alice Del Frate si “scontra” con Kledi Kadiu : cosa accade prima del serale

Si fa sempre più vicino il via al serale di Amici 21 e intanto all’ultima puntata domenicale del pre-serale, si registrano delle nuove ammissioni al serale del talent, quali Luigi Strangis, Leonardo, LDA, Christian, Nunzio e Alice. Quest’ultima è una degli indiscussi protagonisti del nuovo appuntamento tv, per una critica ricevuta da Kledi Kadiu, ex volto storico di Amici, presentatosi come uno dei giudici adibiti alla rinnovata gara di ballo. La ballerina, al fine di raggiungere il primo posto in classifica e l’ambita maglia dorata, esegue una coreografia sulle note di Arcade, una ballad epic-pop di Duncan Laurence, che al ritornello grida “Loving you is a loosing game”, “Amarti è un gioco a perdere”.

La performance di Alice Del Frate non è quella della tipica ballerina, ma è la metamorfosi di un’ex ginnasta forgiata dagli anni bui in lotta contro l’anoressia, che nella scuola di Maria De Filippi rinasce, assumendo le sembianze di una danzatrice. Alice vuole voltare pagina, e sfrutta l’agilità del suo corpo androgino quando si lascia andare nei salti che sembrano farle spiccare le ali in volo. Eppure Kledi Kadiu non vede in lei quella luce : “A volte, è come se i passi fossero slegati.. non arriva quel vissuto che c’è dietro il pezzo, comunque brava. Sei d’accordo?”.

Alice Del Frate conquista il serale di Amici 21

La replica di Alice, ex ginnasta, al giudice Kledi Kadiu ad Amici 21, è timida e non rende giustizia alla metamorfosi che è in atto in lei: “Questo mi dispiace un po’, io ci lavoro”. E la conduttrice Maria De Filippi interviene, sottolineando la smania di perfezionismo che regna in Alice: “Adesso ci penserà per un anno…”. Nonostante il 7 di Kledi, però, gli altri giudici la premiano, tanto che lei segna la media più alta tra i concorrenti ballerini nella classifica di ballo generale, che la vede posizionarsi al primo posto. Ma non è tutto. Perché poi, al termine di una nuova esibizione, Alice si aggiudica la maglia dorata di accesso al serale, mandando in visibilio i suoi fan. “Lei ha un’anima”, si legge tra i commenti social su TikTok.

