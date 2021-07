Amici 21, la nuova edizione inizia in anticipo/ La data e le novità del daytime

Grandi notizie in arrivo per i fan di Amici. Pochi mesi dopo la fine del serale che ha visto trionfare Giulia Stabile, si parla già dell’inizio della prossima edizione ed è qui che giunge l’inaspettata novità: Maria De Filippi ha infatti deciso di anticipare Amici 21. Solitamente, il talent show di Canale 5 ha inizio a novembre ma quest’anno pare sarà anticipato di ben due mesi. A dare l’indiscrezione, che pare ormai certezza, è il sempre ben informato Davidemaggio.it, che scrive: “Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di Amici 21. Oggi siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un anticipo di circa due mesi sulla tradizionale tabella di marcia.”

Maria De Filippi "mio figlio Gabriele Costanzo e Francesca Quattrini si sono lasciati"/ "Lockdown fatale"

Amici 21, novità anche per il daytime su Canale 5

L’inizio di Amici 21, con la presentazione della nuova classe, è dunque previsto per metà settembre. Non è tuttavia chiaro se questo significherà che il serale arriverà prima del previsto (e dunque anche la fine del programma) o se, effettivamente, la prossima sarà un’edizione più lunga del normale. Non si tratta però dell’unica novità in arrivo riguardo il talent: l’altra riguarda infatti il daytime su Canale 5 che si allunga. La fonte fa infatti sapere che: “Varia, conseguentemente, il palinsesto di Canale 5: possiamo anche annunciarvi, infatti, che il daytime della nuova edizione di Amici durerà circa 30 minuti.” Rimane invece invariato il cast: le indiscrezioni parlando di conferma per tutti e sei i professori dell’ultima edizione, quindi Arisa, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi/ "Uomini e Donne? Basta tronisti influencer, voglio un elettricista"Raffaella Mennoia "Temptation Island? Il vero problema è dopo"/ "Maria De Filippi? I falò li vede in diretta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA