Amici 21, LDA batte il record stream/ “Quello che fa male” verso il doppio platino

Amici 21, LDA si supera con Quello che fa male

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, atteso per il 16 aprile 2022 su Canale 5, il concorrente in corsa al talent-show, LDA al secolo Luca D’Alessio, raggiunge un nuovo importante traguardo in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia. Il 19enne batte cioè il suo stesso record raggiunto di recente, di 19 milioni di stream ottenuti con il singolo d’esordio rilasciato nella scuola di Amici 21, Quello che fa male. Come si rileva dall’account personale di LDA su Spotify Italia, il singolo di debutto di LDA ad Amici 21, Quello che fa male, supera il recente record di 19 milioni complessivi di ascolti in streaming, oltrepassando i 19 milioni e mezzo di stream. Un dato importante, che fa di LDA il detentore del record di Amici 21 in quanto concorrente cantante con il maggior numero di stream complessivi per un singolo.

Il figlio di Gigi D’Alessio è a rischio eliminazione al serale di Amici?

Nel dettaglio, il record raggiunto in queste ore, da LDA con il singolo di debutto ad Amici 21, Quello che fa male, è di 19.763.752 ascolti complessivi ottenuti complessivamente, nel lasso di tempo a partire dal lancio dell’inedito, avvenuto a settembre 2021 bella scuola di Maria De Filippi, sino alla data odierna 13 aprile 2022. Il figlio di Gigi D’Alessio con il nuovo dato di ascolti complessivi si conferma l’artista più ascoltato di Amici 21 con un solo singolo, su Spotify. Che i tre giudici adibiti alle votazioni al serale possano non tenere conto degli stream e quindi del record di LDA , che è un indicatore oggettivo del successo che il 19enne vanta dal suo canto in qualità di concorrente di Amici 21? Il cerchio si stringe al talent di Maria De Filippi e al quinto serale di Amici 21 non sarebbe da escludersi la possibilità di un ballottaggio che possa vedere LDA finire tra i nuovi eliminabili e/o eliminati del format Mediaset.

L’inedito Quello che fa male, scritto da LDA, ha ad oggi conseguito una certificazione FIMI di disco d’oro e una certificazione FIMI di disco di platino e -complici anche gli stream da record raggiunti su Spotify- si avvicina sempre di più ala certificazione FIMI di doppio disco di platino.

