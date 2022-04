Amici 21, LDA canta Niente paura/ Giuria premia Albe, le reazioni

Amici 21, LDA sfidato da Albe: sfida all’ultimo sangue

Il 16 aprile 2022 su Canale 5 va in onda il quinto serale di Amici 21, condotto e prodotto da Maria De Filippi. In apertura della puntata, che vede al calcio d’inizio schierato il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Albe sfida LDA e i due si esibiscono rispettivamente sulle note di Cosa resterà di Raf e Niente paura di Ligabue.

LDA canta Bandana, Amici 21/ Significato e testo dell'inedito "Ora che l'America sembra te..."

La performance di Luca è romantica e dagli inconfondibili live vocals pop del cantautore, record di stream di Amici 21, che in questi giorni supera i 19 milioni e mezzo di ascolti con il singolo di debutto, Quello che fa male.

Nonostante la performance romantica e convincente (che in giuria piace in particolare a Stash Fiordispino) , la giuria (i 3 membri, e quindi anche Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia) premia Albe e la sua rivisitazione di Cosa resterà, in una cover personalizzata dedicata alla questione del climate-change mai risolta, in vista della giornata dedicata alla Terra (Earth day).

Albe canta Giravolte a Amici 2022/ Testo e significato dell'inedito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Le reazioni al debutto di Lda al quinto serale di Amici 21

Tra i 3 giudici del quinto serale di Amici 21, Stash Fiordispino elogia invano LDA dal momento che Albe riceve più punti a favore dai giudici: “Luca sentiva ciò che cantava”.

Nel frattempo il popolo del web si divide a metà, tra Albe e Lda, alla luce di una sfida all’ultimo sangue, che vede il cantante di Millevoci sfoderare per la prima volta delle barre personali profonde e convincenti. “Vai cuoricino, Luca!”, “Il mio protetto”, “Luca, hai spaccato”, si legge tra i messaggi dei fan che difendono il figlio di Gigi D’Alessio dalle critiche del fandom di Albe e i fandom avversi di altri competitor.

Amici 2022, Dario si sfoga con Sissi: "Non mi piace LDA..."/ Scoppia la polemica













© RIPRODUZIONE RISERVATA