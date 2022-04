Amici 21: LDA, con Bandana supera anche Sangiovanni!/ Sale tra le tendenze su YouTube

Amici 21, LDA spopola su YouTube Italia tra le tendenze: il sorpasso su Sangiovanni

Nonostante la sua eliminazione da Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA prosegue sovrano e incontrastato il suo fenomeno musicale. Il giovane svetta nella classifica iTunes Italia Top Songs e tra le tendenze della musica su YouTube Italia, con l’inedito Bandana, superando artisti italiani e stranieri già affermati nell’industria musicale, tra cui Sangiovanni.

Amici 21: LDA supera Irama e Shakira!/ Vola tra le tendenze su YouTube con Bandana

Bandana, quinto singolo che il 19enne ha rilasciato dopo gli inediti presentati ad Amici 21, Quello che fa male, Sai, Scusa e Io volevo solo te, si candida non a caso all’elezione di tormentone dell’estate 2022, nell’attesa del rilascio del video ufficiale. Il video dell’audio integrale di Bandana si impone nella Top10 tra le tendenze della musica su YouTube Italia, facendo conseguire a LDA un nuovo record storico: il figlio di Gigi D’Alessio è il primo mancato finalista, nella storia di Amici, a raggiungere la posizione #10 con il solo video di un audio al rilascio di un singolo post-talent. E non è tutto, perché in queste ore il 19enne supera il suo stesso record, salendo con Bandana alla #8, posizionandosi così prima di Sangiovanni, il vincitore del circuito canto nonché secondo classificato nell’ordine di arrivo generale, ad Amici 20.

Amici 21, LDA ringrazia i fan/ "Siamo ancora sul podio iTunes con Bandana..."

LDA fa il pieno di views su YouTube e supera artisti italiani e stranieri tra le tendenze musicali

Su YouTube Italia LDA supera con Bandana, Sangiovanni e il video di Cielo dammi la Luna, che scende alla #10. L’ex Amici 21 fa meglio in termini di views dell’ex Amici 20, che come il primo è un ex pupillo di Rudy Zerbi al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma non è tutto. Perché, inoltre, LDA supera cantanti stranieri e italiani affermati da diversi anni nell’industria musicale. Basti pensare che alle sue spalle -alle ore 00:16 del 28 aprile 2022- si collocano il re del reggaeton Fred De Palma con Mala alla #11, Irama e Rkomi con 5 Gocce alla #17 e Shakira ft.ing Rauw Alejandro con Te Felicito alla #19.

Amici 21, Lda regalo d'addio a Nunzio "Se mi regala gli occhiali... impazzisco!"/ Ma non è come sembra...

Bandana di LDA, al contempo, fa incetta di views, e all’attivo segna oltre 102mila visualizzazioni su YouTube Italy. E una domanda sorge ora spontanea: cosa accadrà per Bandana, al rilascio del video ufficiale?











© RIPRODUZIONE RISERVATA