Amici 21: LDA, date e tappe dell’instore-tour del primo album/ “L’ho sempre sognato!“

Amici 21, LDA dà annuncio dell’instore-tour

Quando si fa sempre più vicina la finale di Amici 21, LDA al secolo Luca D’Alessio viene ritenuto da molti internauti -fan e non- il vincitore morale per il contributo artistico conferito allo show con la sua musica, in primis per la scrittura creativa e l’apporto delle barre in aggiunta ai testi delle canzoni originali. Nel frattempo, nonostante la sua uscita di scena da Amici 21, registratasi tra le varie contestazioni web- il figlio di Gigi D’Alessio raccoglie i frutti del successo del suo fenomeno pop, come la #1 conseguita con i soli pre-orders del primo album eponimo, in uscita a maggio 2022, e l’influenza del singolo Bandana (che è ora virale su TikTok). Ma non solo. Perché in queste ore LDA consegue un altro importante traguardo, ovvero l’organizzazione del suo primo instore-tour, di cui lui stesso ha reso pubblico il calendario, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

“Appena mi hanno detto ‘Luca, guarda lo puoi annunciare’, mi sono detto ‘bellissimo’! -ha così anticipato il figlio di Gigi D’Alessio il calendario dell’instore-tour, tra le Instagram stories-. Mo sto gasatissimo. E non vedo l’ora di vedervi. Ma vi immaginate che vado nel posto e non viene nessuno”. Poi, tra le storie rivelatrici, Luca D’Alessio si rivolge sempre agli utenti dichiarando, mentre è al bancone di un locale per la cena: “Ciao ragazzuoli, il post è lanciato, io stavo mangiando e fatemi sapere a quale instore venite. Leggevo un po’ i commenti e volevo dirvi state tranquilli. Voi di Torino, Milano, Bologna, verrò anche lì. Stiamo finendo di organizzarci”.

L’instore tour di LDA fa tappa da Nord a Sud Italia: cosa succede dopo Amici 21

Così come annunciato da LDA sul suo profilo Instagram, attraverso un post pubblico, le tappe e le date del suo instore-tour sono le seguenti:

13 maggio Roma

14 maggio Valmontone (Roma)

15 maggio Napoli-

16 maggio Pontecagnano Faiano Salerno

17 maggio Afragola, Napoli

18 maggio Bari

20 maggio Melilli sr

21 maggio Catania

22 maggio Palermo

Tra le reazioni web al post sull‘instore-tour di LDA si registrano delle emoticon a forma di cuore da parte dell’ex Amici 20, Aka7even, e il messaggio sibillino “Vola”, rilasciato dalla sorella del 19enne e figlia come lui di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, Ilaria D’Alessio: “Vola”.

