Amici 21: LDA, dietro il singolo “Io volevo solo te” c’è l’ex Emanuela Pennino/ È lei musa

Si fa sempre più vicino il via al serale di Amici 21, atteso per il 19 marzo 2022 su Canale 5. Intanto avanza il successo di LDA sulle piattaforme musicali, non solo con l’inedito di debutto, Quello che fa male, ma anche con il nuovo inedito, dal titolo Io volevo solo te. L’ultimo brano, entrato in queste ore in tendenza su YouTube, parla di una delusione d’amore – come spiegato dal figlio di Gigi D’Alessio in una confidenza registrata al talent.

In rete è virale il video in cui si rivela l’identità dell’ex storica di Luca D’Alessio nonché musa dell’inedito romantico del momento. Si tratta di Emanuela Pennino, che -in confidenza con Il Sussidiario – conferma dal suo canto la lovestory naufragata con Luca D’Alessio.

Può dirsi tra i papabili candidati concorrenti del serale di Amici 21 in corso, LDA, e non solo per l’importante seguito che registra sui social, ma anche per un nuovo record raggiunto su YouTube con Io volevo solo te. Dopo aver registrato il record di ascolti con Quello che fa male -raggiungendo quota 16 milioni di stream su Spotify Italia, consacrandosi così come l’allievo cantante più ascoltato del talent in corso – il figlio di Gigi D’Alessio entra ora in Top50 tra le tendenze su YouTube Italia, divenendo quindi il primo concorrente della rinnovata scuola Mediaset a raggiungere la tendenza sulla nota piattaforma musicale: il video dell’audio ufficiale di Io volevo solo te, che compete con Giravolte di Albe e Tondo di Luigi anche in radio, è infatti alla posizione #31 tra le tendenze YouTube con oltre 64mila visualizzazioni, sbaragliando la concorrenza in termini di views degli inediti competitor.

E c’è chi, in rete, soprattutto tra i fan accaniti di LDA, ora svela l’identità della musa ispiratrice di Io volevo solo te, un brano che il 18enne ha scritto sull’amore che gli ha cambiato la vita per sempre, “una scritta sulla sabbia cancellata dalle onde del mare” che lui ha voluto riscrivere in musica ad Amici. “Sulla sabbia poi, una scritta che si cancellerà”, canta Luca nel pre-refrain di Io volevo solo te, e queste note il fandom del 18enne rende ora virale un video che immortala Luca e l’ex fiamma, nonché musa del pezzo Emanuela Pennino.

Emanuela Pennino conferma di essere l’ex storica di LDA di Amici 21

A margine del video diventato virale su TikTok, della lovestory naufragata tra LDA ed Emanuela Pennino, si leggono tra le reazioni più disparate del web, in primis le fan del figlio di Gigi D’Alessio: “Oddio, dono gelosa”; “Bellissimi”; “Adesso sono gelosa”; “Madò, come la guarda lui”. Nel frattempo, Emanuela, influencer originaria di Napoli e dal fascino di una sirena dalle curve mozzafiato, conferma di essere l’ex storica del protagonista di Amici 21 dagli occhi di ghiaccio, incalzata da Il Sussidiario in privato DM su Instagram.

Ma non è tutto. Mentre avanza il successo di Io volevo solo te di LDA (che Elodie ha premiato con la vetta nella classifica della gara cover, ndr), Emanuela posta in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram uno stato a conferma dell’amore avuto con Luca D’Alessio. A corredo di un nuovo scatto che la immortala in tutto il suo splendore, la Pennino infatti riprende una frase estrapolata dal testo di Io volevo solo te: “Perché non mi cerchi mai?”. Che Emanuela e LDA abbiano un conto d’amore in sospeso?

