Amici 21, LDA e Albe: il teaser del nuovo singolo Cado é virale/ C’entra Bruno Mars

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe presentano Cado in anteprima assoluta: il mashup con Bruno Mars spopola in rete

Hanno raggiunto la popolarità prendendo parte ad Amici 21 di Maria De Filippi e, in queste ore, LDA e Albe tornano a far parlare di sé, per un teaser in esclusiva che i due lanciano via social, del nuovo singolo. Si tratta del brano dal titolo Cado, la cui uscita é fissata per la data dell’11 novembre 2022 ed era stato presentato per la prima volta dai due ex concorrenti al talent show di Maria in una diretta condivisa su Instagram. E, seppur a distanza di diverse settimane dal primo assaggio, in queste ore LDA e Albe hanno ufficializzato l’imminente release del loro singolo. I due hanno condiviso un video che li immortala mentre si esibiscono sulle note del singolo in cantiere, in un teaser che in apertura vede i giovani cantautori proporre uno spezzone di When I was your man di Bruno Mars. E il video del mashup totally live della hit d’oltreoceano e il duetto in uscita made in Italy, appena condiviso con il web dal profilo TikTok di LDA, é ora virale in rete e registra un esorbitante numero di interazioni social, perlopiù di consenso ed elogi destinati al duo di Amici 21. La collaborazione é una novità del tutto inaspettata, soprattutto perché nasce tra due rivali storici ad Amici 21, dove LDA faceva squadra con la voce di Radio Deejay, Rudy Zerbi, e Albe con la speaker di RDS, Anna Pettinelli.

Al via la campagna promozionale di Cado, il nuovo singolo di LDA e Albe

“Non vediamo l’ora, abbiamo preparato tutto… abbiamo fatto una cosa veramente bella, – dichiara quindi tra le Instagram stories, LDA, che ha deciso di collaborare con Albe per il nuovo singolo in uscita per la sua casa discografica, Columbia Records (Sony Music Italy)-. Ci vediamo il 7 novembre al the Space di Napoli. Non potete mancare”. E mentre si avvicina l’evento promozionale del singolo in uscita made in Napoli, unitamente alla data di rilascio di Cado, il popolo del web si direbbe in trepidante attesa per l’imminente pubblicazione, tra i messaggi social di encomio più disparati, destinati ai due cantautori di Amici 21 di Maria De Filippi. “Mamma mia, quando esce, non resisto più…”, “Luchino ha imparato l’inglese”, “Innamorata”, “Fiero di voi”, si legge tra i commenti social di consenso del web, a margine del TikTok che LDA e Albe hanno realizzato per Cado.

