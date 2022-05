Amici 21, LDA e Carola Puddu finalisti mancati/ Esplode la polemica contro la giuria!

Amici 21, LDA e Carola fuori dalla finale: le contestazioni social

Quando ormai mancano pochi giorni all’attesa finale di Amcii 21, prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, si fa sempre più accesa la competizione tra i 6 finalisti decretatisi alla semifinale dai giudici (Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino) , in ordine Sissi, Luigi, Alex, Albe, Michele e Serena. Intanto è in corso un’annessa polemica, relativa proprio alla decretazione dei 6 finalisti, che coinvolge anche gli ex concorrenti di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA e Carola Puddu.

A detta dei contestatori social della polemica del momento il cantante record di stream LDA, che ora scala le classifiche musicali con Bandana il primo album di studio, e la ballerina classica Carola Puddu, che dopo il talent si è aggiudicata il ruolo di protagonista nello spettacolo teatrale Giulietta e Romeo del Balletto di Roma, avrebbero meritato più degli altri finalisti dichiarati un posto al nono nonché ultimo serale di Amici 21. Questo, dal momento che per i due beniamini del web si sono già aperte le carriere lavorative.

Esplode la polemica sulla finale di Amici 21

“Sono pienamente d’accordo sul fatto che non si devono insultare i ragazzi, perché è una cosa orribile, però se penso che al posto di Albe e Serena ci potevano benissimo stare Luca e Carola, io mi inca**0 come una iena. Questi due saranno per sempre famosi, gli altri due no. #Amici21″, si legge tra i messaggi contestatori dei fedeli telespettatori di Amic1 21, riportati su Twitter.

Tra i commenti social a margine della finale a 6 concorrenti di Amici 21 (per la prima volta nella storia del talent, la finale viene animata da 6 concorrenti), poi si legge il messaggio di un utente che – in supporto dei talenti di LDA e Carola Puddu- lancia una proposta a Maria De Filippi, timoniera dello show: “Maria una volta che ci siamo, chiamiamo Luca e Carola e si fa in 8 la finale….”.













