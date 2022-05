Amici 21, LDA e Christian Stefanelli e la coreografia di Bandana/ Sorpresa in arrivo

Amici 21, LDA unisce le forze con Christian Stefanelli per Bandana

Dopo la sua eliminazione da Amici 21, LDA può raccogliere i primi frutti di quanto seminato, dal momento che si conferma l’artista detentore dei record nella storia del talent -per aver raggiunto in tempi biblici il disco d’oro e il disco di platino con un singolo Quello che fa male, anticipando in proporzione il record segnato da Sangiovanni ad Amici 20. Ma non solo. E’ ancora lui il detentore del record di stream complessivi e il record di stream per un singolo, Quello che fa male. E non è tutto. Luca D’Alessio in arte LDA, in seguito alla sua uscita di scena da Amici 21 -fortemente contestata dai telespettatori in un grido all’ingiustizia sferrato contro la giuria del serale del talent- inoltre ha siglato il suo primo contratto con la major discografica, Sony music Italy, facendo così squad con Aka7even, per poi dare annuncio dell’uscita prevista a maggio 2022 del suo primo album di inediti -che segna la #1 con i soli pre-orders in più di una classifica.

AMICI 21, RUDY ZERBI FA IL PRIMO PASSO VERSO LDA/ Il pupillo ricambia...

E intanto, rispetto all’uscita del singolo Bandana, quinto inedito che lui ha lanciato ad Amici 21 dopo Quello che fa male, Sai, Scusa, Io volevo solo te, LDA fa sapere ai fan e non che sta seguendo delle lezioni di danza con l’ormai ex Amici 21, Christian Stefanelli. Insieme al breaker di hip hop, nel dettaglio, il figlio di Gigi D’Alessio ha avviato la preparazione di una coreografia pensata sulle note di Bandana, da condividere su TikTok. Questo, dal momento che ad oggi nessuno ha proposto sul noto social un video coreografato sul brano che si candida all’elezione del tormentone dell’estate 2022.

Amici 21, Aka7even e LDA duettano piano e voce/ Il medley incanta il web

Il messaggio di LDA insieme a Christian Stefanelli, dopo Amici 21

Riattivatosi tra le Instagram stories, LDA si lascia immortalare insieme a Christian Stefanelli in una serie di video-frame, dove i due ex Amici 21 annunciano la loro collaborazione in cantiere per la coreografia di Bandana, da condividere su TikTok. “Conoscete tutti le mie doti da ballerino, e ora sono con un mio amicone, il mio fratello Christian, e stiamo studiando e preparando la coreografia di Bandana -esordisce LDA- quindi se ci riesco io a farla, veramente ce la possiamo fare tutti”. Chris gli fa eco: “Let’s go!”. Il figlio di Gigi D”Alessio poi aggiunge: “Quindi ora vado a studiare e entro stasera vedrete il video”. Poi però slitta quanto programmato, a nuova data e a parlare è sempre LDA: “Abbiamo una bruttissima notizia da darvi, sta piovendo e non possiamo fare il TikTok fuori. Però la coreografia l’avevo imparata. L’avevo fatta bene e lui è testimone… (allude a Christian Stefanelli, che sussurra: “Sei forte, forte”- . La facciamo domani”.

Amici 21, LDA e Rudy Zerbi hanno litigato?/ Smettono di seguirsi online, gli scenari

In molti – tra gli internauti- ora si dicono in trepidante attesa di scoprire il preannunciato video della choreo di Bandana, su TikTok!













© RIPRODUZIONE RISERVATA