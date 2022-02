Amici 21, LDA vince con la dedica al fratellino/ “Giocherai con i miei giochi”

Il nuovo appuntamento domenicale di Amici 21 (del 20 febbraio 2022, ndr) riserva al pubblico delle importanti novità e un momento di grande emozione. LDA (primo della classe canto per gli ascolti su Spotify, ndr) torna primo nella competizione tv in ben 3 classifiche, tra cui quella stilata dall’ospite in studio, Elodie. Il 18enne riesce ad emozionare la cantante con una dedica rivolta al fratellino appena nato, nonché il figlio che il padre Gigi D’Alessio ha avuto dall’attuale compagna. Tuttavia, Luca D’Alessio non si conquista la maglia dorata per l’accesso al serale, il che è motivo di polemica per i fan, sui social. Dal suo canto, la giudice Elodie riserva delle parole d’elogio a LDA, dicendosi particolarmente colpita da lui.

Amici 21, Gio scorda l'inedito dopo l'esonero dalle cover/ E' polemica

Amici 21, LDA primeggia con la dedica a Francesco

Dopo la crisi personale e artistica vissuta al talent, LDA (al secolo Luca D’Alessio, ndr) torna sul primo podio nella competizione di canto ad Amici 21 in corso e lo fa anche attraverso una dedica commovente, destinata al nuovo membro della sua famiglia allargata. Il destinatario della dedica è Francesco, il piccolo frutto dell’amore di Gigi D’Alessio e la sua attuale compagna Denise Esposito, che ha regalato a quest’ultimo il quinto figlio dopo Andrea avuto con Anna Tatangelo, e Claudio, Ilaria e LDA, avuti con l’ex moglie storica Carmela Barbato.

AMICI 21/ Eliminati, diretta 20 febbraio 2022: Luigi canta inedito davanti alle radio

LDA non ha ancora avuto modo di conoscere Francesco, dal momento che è impegnato ad Amici 21 per un posto al serale, tuttavia dedica la nuova cover personalizzata al fratellino nella gara sulle cover domenicale, giudicata da Elodie. “Riscrivo una strofa per fare una dedica a chi non ho ancora conosciuto”, dichiara l’allievo di Rudy Zerbi. Il brano rivisitato è Le tasche piene di sassi di Lorenzo Jovanotti con alcune barre scritte da Luca D’Alessio: “Giocherai coi giochi con cui giocavo anch’io. Ti darò ciò che in passato è stato mio. Aprirò i tuoi occhi come ha fatto Dio. Così da non fare gli errori che ho fatto io”. Parole, quelle scritte da Luca a corredo del ritornello della versione originale del brano di Jovanotti, che hanno spinto Elodie a rendere primo in classifica il 18enne e dirsi commossa in studio: “Sono commossa, hai una bella emotività LDA, sei dolce. Oggi si tende a mostrare altro…”.

Davide Rossi, chi è il nuovo amore di Elodie/ Spunta una foto sui social che…

Luca D’Alessio non va al serale di Amici 21, nonostante il messaggio al fratellino

Oltre il primo posto raggiunto nell’ordine di gradimento di Elodie (in un pari merito con Aisha, ndr), LDA si aggiudica in puntata anche la prima posizione nella classifica di intonazione nel canto stilata da Adriano Pennino e la classifica generale di canto che riguarda la media dei voti di 26 classifiche stilatesi nel pre-serale, ad Amici 21. Tuttavia, il figlio di Gigi D’Alessio non si conquista la maglia dorata per il serale e a negargliela è il maestro, Rudy Zerbi: “Aspetto un’esibizione che possa sorprendermi, fino all’ultima domenica del pre-serale. Mi do tempo per pensare”. Insomma, la dedica rivolta al fratellino sembra non convincere il talentscout Zerbi, motivo per i fan di LDA ora insorgono sui social, sostenendo che il giovane record di ascolti su Spotify di Amici 21 meriti l’accesso diretto al serale, in primis per gli stream ottenuti. (LDA ha superato quota 16 milioni e mezzo di stream con l’inedito Quello che fa male su Spotify Italia, diventando il cantante più ascoltato del talent in corso, ndr)



© RIPRODUZIONE RISERVATA