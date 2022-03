Amici 21, LDA è record a 19 anni/ Gigi D’Alessio: “Hai voluto fare da solo…”

Amici 21, LDA batte il suo stesso record con quello che fa male

Nell’attesa per il terzo serale Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 2 aprile 2022 su Canale 5, LDA al secolo Luca D’Alessio batte il suo stesso record, quello del più alto numero di ascolti su Spotify Italia segnato tra i concorrenti cantanti alla fase finale del talent, con un solo inedito. Si tratta del singolo di debutto ad Amici 21 per LDA, Quello che fa male, che supera quota 19 milioni di stream battendo il recente record di stream attestatosi a quota 18 milioni.

Con il nuovo traguardo, raggiunto a poche ore dalla ricorrenza festiva del compleanno di LDA – del 27 marzo 2022, data in cui il giovane ha spento 19 candeline- LDA si conferma l’artista con il più alto numero di stream per un solo singolo, tra i concorrenti cantanti che siano stati ammessi al contest di Amici 21. Insomma, il 19enne segna la storia di Amici come vero record-man, e, in occasione del suo compleanno, il cantante di fama internazionale, Gigi D’Alessio, replica ai suoi detrattori- che lo accusano di essere un raccomandato ad Amici 21, in quanto suo figlio e quindi “figlio di”.

Il messaggio di Gigi D’Alessio per LDA

A corredo di uno scatto che lo immortala in un abbraccio tra padre e figlio datato, Gigi D’Alessio destina un messaggio di auguri commosso a LDA, dicendosi un suo spettatore silenzioso ora che il 19enne concorre al serale Amici 21. “Ti ho visto nascere, crescere… -esordisce nel post di auguri il cantante di Mon amour, senza risparmiarsi elogi per il figlio destinatario- e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene” .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

E com’era prevedibile che accadesse, il post con cui Gigi D’Alessio ha pubblicamente rotto il silenzio social sulla partecipazione di LDA ad Amici 21 fa, intanto, incetta di like, condivisioni e commenti nel web.











