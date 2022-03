Amici 21, LDA è record con Io volevo solo te/ Testo e significato dell’inedito

LDA sbaraglia la concorrenza di Amici 21, su YouTube: ecco chi gli sta dietro

Si avvicina la finale di Amici 21 e, intanto, è tempo di fare dei primi bilanci per i cantanti concorrenti della scuola di Canale 5, in particolare per LDA, che in queste ore si aggiudica un nuovo record imbattuto su YouTube. Dopo aver conseguito il record di ascolti assoluto -nell’edizione del talent in corso, Amici 21- superando i 17 milioni di stream con l’inedito di debutto Quello che fa male, Luca D’Alessio si impone come il primo allievo ad ottenere il trend su YouTube con un inedito, sbaragliando la concorrenza della classe canto. In data 2 marzo 2022, infatti, LDA approda alla #26 tra le tendenze su YouTube con il singolo Io volevo solo te e sulla piattaforma musicale fa meglio dei competitor, Albe, Calma, Gio Montana, Aisha, che di recente hanno rilasciato i loro rispettivi inediti -seppur non debuttando in tendenza. Tuttavia, però, si rileva un nuovo fenomeno della scuola di Amici, che potrebbe contrastare l’avanzata di LDA su YouTube, rappresentato dall’amico rivale del 18enne nel team Rudy Zerbi, Luigi Strangis.

Quest’ultimo, con l’inedito Tondo, che tratta il delicato tema del bodyshaming ed è scritto da Enrico Nigiotti, si impone infatti alla #30 in queste ore, tra le tendenze su YouTube Italia, alle spalle di Io volevo solo te di LDA.

Amici 21, testo e significato di Io volevo solo te di LDA

Io volevo solo te di LDA è una ballad sulla delusione d’amore che ha segnato per sempre la vita del figlio di Gigi D’Alessio. “Sulla sabbia, poi, una scritta che si cancellerà”, canta il figlio d’arte nel pre-refrain della canzone, che ha dei rimandi al mare di Napoli, il che testimonia quanto Luca sia uno dei superstiti tra i romantici, dall’inscindibile legame con la sua terra natale.

Presentando l’inedito ad Amici 21 (di cui trapelano intanto le anticipazioni tv del serale in arrivo, ndr), al cospetto di Michele Bravi, LDA ha così spiegato il triste epilogo della storia d’amore che si cela dietro la canzone: “Se vanno male le cose, capisci che erano parole dettate dall’entusiasmo del momento…”.

Di seguito, il testo integrale dell’inedito Io volevo solo te:

Ma se proprio devi andare

Dammi almeno una risposta

Che soddisfi la domanda

E che chiuda la mia bocca

Io vorrei dimenticare

Tutte le nostre promesse

Che ora non puoi mantenere

Se di noi non resta niente

Lo sappiamo già

Che questo non tornerà

Sulla sabbia poi

Una scritta che si cancellerà

Lo sai volevo solo te

Ma quando parlo già lo sai

Che il cuore l’hai spezzato ormai

Tutto ciò che voglio non vuoi

Ti sono vicino sai

Ma so che invece non ci sei

Perché non mi cerchi mai, no mai

Adesso un pittore dipinge

La nostra storia su un quadro

Dietro il tramonto finisce

Si vede il rosso sfocato e

Lo sappiamo già

Che questo non tornerà (non tornerà)

Sulla sabbia poi

Una scritta che si cancellerà

Lo sai volevo solo te

Ma quando parlo già lo sai

Che il cuore l’hai spezzato ormai

Tutto ciò che voglio non vuoi

Ti sono vicino sai

Ma so che invece non ci sei

Perché non mi cerchi mai, no mai

Ora stai andando via

Ma non per ritornare

Io che volevo solo te

Ma quando parlo già lo sai

Che il cuore l’hai spezzato ormai

Lo sai volevo solo te

Ma quando parlo già lo sai

Che il cuore l’hai spezzato ormai

Tutto ciò che voglio non vuoi

Ti sono vicino sai

Ma so che invece non ci sei

Perché non mi cerchi mai, e no mai

No mai



