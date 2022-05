Amici 21, LDA e Rudy Zerbi hanno litigato?/ Smettono di seguirsi online, gli scenari

Amici 21, LDA non segue Rudy Zerbi via social

Il sesto serale di Amici 21 ha decretato l’eliminazione dal talent di LDA, contestata da molti tra i telespettatori fedeli del talent di Canale 5, e intanto il figlio di Gigi D’Alessio torna al centro dell’attenzione mediatica per un curioso particolare che emerge dai canali social personali e non solo i suoi, ma anche quelli del suo mentore al talent, Rudy Zerbi. Ebbene, secondo quanto emerge nel web a quanto pare Rudy non figura tra i contatti seguaci e seguiti dell’account LDA su Instagram e il 19enne a sua volta non figura tra i seguaci e seguiti sullo stesso profilo social dell’insegnante di canto . Tuttavia, come emerge dal profilo Instagram di LDA, il cantautore 19enne originario di Napoli segue tra gli altri profili quello dell’insegnante della scuola Lorella Cuccarini, che di recente è finita al centro delle polemiche web per aver messo in discussione il talento del giovane in un guanto sulle note di Elisa.

Amici 21, LDA esplodono i pre-orders del primo album/ "Voi fan siete pazzi!"

Tutti particolari social extra-Amici 21 che farebbero pensare ad una certa acredine in corso tra LDA e Rudy Zerbi, che potrebbe essere esplosa in occasione del caso La paranza, ovvero con l’assegnazione del brano di Daniele Silvestri sulla criminalità organizzata al figlio d’arte e a Calma, che il 19enne insieme al compagno di team hanno contestato tra le parole critiche più disparate, fino a scatenare un duro rimprovero a loro destinato da parte dell’insegnante di canto.

Amici, Rosa Di Grazia pazza di LDA dopo Deddy?/ "Non sono io, senza..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Le ultime dichiarazioni di LDA ad Amici 21

Nell’attesa di una conferma o smentita da parte di LDA e rudy Zerbi rispetto al gossip sui loro presunti rapporti turbolenti, in un primo intervento a mezzo stampa post-Amici 21, rilasciato a Wittytv, LDA ha avuto modo e tempo di ripercorrere le fasi salienti del suo percorso formativo intrapreso nella celebre scuola, senza risparmiarsi dichiarazioni positive: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”.

Perché LDA assente a Verissimo?/ Dopo Amici 21 progetti e record

E non mancano riferimenti ai periodi bui vissuti ad Amici 21, nell’intervento post-eliminazione da Amici 21: “C’è stato poi un punto in cui mi sono spento. Perché questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi anche per l’anno prossimo e anche ai ragazzi che stanno ancora qua. Non pensate mai a quello che c’è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi e magari dai sensi di colpa per cose che non avete potuto fare prima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA