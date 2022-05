Amici 21, LDA esplodono i pre-orders del primo album/ “Voi fan siete pazzi!”

Amici 21, esplode il fenomeno Pop LDA: cosa accade dopo l’eliminazione del figlio di Gigi D’Alessio

Il decimo eliminato da Amici 21 segna un nuovo fenomeno POP nell’industria musicale e si tratta di LDA, al secolo Luca D’Alessio. Dopo essere stato eliminato dal talent, al termine del ballottaggio che lo vedeva schierato contro Nunzio Stancampiano, il figlio d’arte ha rilasciato il singolo Bandana, suo quinto inedito dopo Quello che fa male (record di stream per un singolo al talent, di oltre 20 milioni di ascolti su Spotify Italia), Sai, Scusa, Io volevo solo te. L’inedito si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022, dal momento che al rilascio ha raggiunto la #2 nella Top Songs chart su iTunes Italia e si è imposta alla #8 tra le tendenze per la musica su Youtube Italia. A poche ore dal rilascio, LDA ha poi dato annuncio dell’uscita imminente del primo album eponimo di studio, LDA, che sarà ufficialmente fuori il 13 maggio 2022. Nel frattempo, il cantautore 19enne residente a Napoli, record di plays complessivi di Amici 21, con oltre 60 milioni di interazioni sulle piattaforme musicali, ottiene un nuovo record storico. E’ il primo talento della scuola di Maria De Filippi a raggiungere la #1 con i soli pre-orders di vendite dell’album.

Il messaggio sulla #1 raggiunta con i pre-orders di LDA, dopo Amici 21

“Allora ragazzi, voi siete pazzi -esordisce LDA in un nuovo messaggio destinato ai fan tra le Instagram stories, in cui il cantautore e figlio d’arte dà annuncio del nuovo traguardo-. Perché il mio primo cd autografato LDA è primo come best seller su Amazon. Siete bellissimi veramente”. Il figlio di Gigi D’Alessio appare visibilmente commosso, e prosegue così il suo messaggio: “È al 7 posto quello non autografato. Siamo primi su Amazon e primi su Feltrinelli con l’album. Grazie mille”. Insomma, il cantautore 19enne e fenomeno POP del momento tiene a rendere grazie al suo fandom, per l’incredibile successo ottenuto, anche dopo la sua eliminazione da Amici 21.

