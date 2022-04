Amici 21, LDA firma il contratto discografico / Fa squadra con Aka7even!

Amici 21, LDA firma il contratto discografico: nuovo record per il figlio d’arte

L’eliminazione di LDA da Amici 21 segna un nuovo traguardo importante per il figlio di Gigi D’Alessio, dopo il record di stream complessivi, il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi storici nella celebre scuola con il singolo di debutto, Quello che fa male. A poche ore dalla messa in onda del sesto serale di Amici 21, che ha segnato il ballottaggio tra lui e Nunzio Stancampiano con la vittoria del latinista e le annesse polemiche web, LDA sorprende i fan con la notizia secondo cui ha firmato un contratto discografico con la major Sony Music Italy. Nel dettaglio, il cantautore originario di Napoli entra a far parte della Columbia records Italy squad, che tra gli altri artisti ha ingaggiato l’ex Amici 20 Aka7even, anche lui originario del capoluogo campano.

E a renderlo noto è il profilo Instagram Columbia Records Italy, in un post pubblico: "Siamo felici di accompagnare @lucadalessio_real in questa avventura, benvenuto in famiglia ♥️. "Bandana" il suo nuovo singolo fuori ovunque, correte ad ascoltarlo!".



LDA e Aka7even ingaggiati da Sony Music Italy

Proprio come Aka7even -che in questi giorni festeggia il conseguimento del doppio disco di platino con il singolo Mi manchi e il disco d’oro con il singolo targato Sanremo 2022, Perfetta così, LDA entra a far parte della Sony Music Italy. I fan del decimo eliminato da Amici 21 avrebbero voluto vedere il loro beniamino, al secolo Luca D’Alessio, classificarsi tra i finalisti nell’ordine di arrivo della finale del talent in corso. Una speranza spentasi con il verdetto del sesto serale di Amici 21, decretato dai giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Ora, però, i fan di LDA possono festeggiare, dal momento che LDA è il primo allievo di Amici 21 a firmare un contratto discografico, un nuovo record quest’ultimo per il figlio di Gigi D’Alessio , la cui notizia sta circumnavigando il web.

A partire dalla mezzanotte del 24 aprile è, inoltre, ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme digitali il singolo di LDA, Bandana, che sta scalando i vertici della classifica iTunes.













