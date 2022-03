Amici 21, LDA: Gigi D’Alessio, auguri social al figlio/ “Hai voluto fare da solo, orgoglioso di te”

Gigi D’Alessio fa gli auguri al figlio LDA: “Ti seguo da…”

Gigi D’Alessio dedica un tenero post per il compleanno al figlio Luca. Il cantante napoletano si è detto orgoglioso per il percorso del figlio, concorrente di “Amici 21”. Gigi D’Alessio ha voluto specificare il fatto che il figlio è riuscito a farsi spazio nel mondo della musica nonostante il cognome ingombrante. Il cantante ha postato una vecchia foto che lo ritrae sul palco accanto al figlio. Uno scatto dolcissimo che ha fatto il giro del web tanto da raccogliere in pochissimo tempo numerosi commenti. Gigi D’Alessio ha scritto nella didascalia: “Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”.

Sono in molti a fare il tifo per LDA ad Amici 21. Oltre ad esser un bravo cantante, Luca si è sempre distinto per la sua umiltà: “Faccio il tifo per Luca, è bravissimo come cantante nel suo genere, ma è anche un ragazzo umile e perbene… bravo luca auguri”, è uno dei commenti che si legge sui social. Gigi D’Alessio è sempre stato un passo indietro a suo figlio e non è mai intervenuto. C’è chi sui social scrive: “Auguri Luca. Ascolta le parole di Papà Gigi e vedrei che farai tanta strada da solo con le tue forze”.

Gigi D’Alessio stronca LDA: “Deve ancora crescere e…”

Gigi D’Alessio ha duramente rimproverato il figlio LDA. Per il Serale Amici 21, Rudy Zerbi aveva assegnato a LDA e a Calma il brano “la Paranza” di Daniele Silvestri. “Vestiamoci da papere” aveva polemizzato il figlio di Gigi D’Alessio. Zerbi è andato su tutte le furie e ha definito gli allievi ignoranti, presuntuosi e saccenti. LDA e Calma hanno banalizzato il testo della canzone scatenando anche la reazione del cantante Daniele Silvestri. Sui social è stato pubblicato il video in cui Rudy rimprovera i ragazzi e sotto è apparso il commento di Gigi D’Alessio che ha applaudito la reazione di Rudy condividendo il suo pensiero: “Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.

Gigi D’Alessio ha così condannato le parole del figlio. Sui social in molti si sono complimentati per il suo gesto. C’è chi non si aspettava che Gigi D’Alessio prendesse le parti del professore e invece il cantante napoletano si è dimostrato super partes nonostante il legame di parentela con LDA. “Io morta per Gigi che rimprovera il figlio”, “Gigi sei un grande perché nonostante sia tuo figlio, riconosci il valore di un’artista come Silvestri” hanno commentato alcuni utenti. Il commento sarcastico dell’artista partenopeo è stato condiviso nelle stories anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha dato ancora più risalto all’accaduto.











