Amici 21, LDA: l’album eponimo diventa disco d’oro/ “Finalmente, é arrivato!”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si conferma oro per le vendite FIMI : la nuova certificazione di vendite

Ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con un percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi e a talent ultimato, LDA al secolo Luca D’Alessio, ottiene un nuovo disco d’oro. Ai tempi di Amici 21, si imponeva nel firmamento delle stelle del pop, raggiungendo il record per il disco d’oro e il disco di platino FIMI conseguiti nel minor tempo con un singolo , Quello che fa male, e oggi, tra le Instagram stories il figlio di Gigi D’Alessio celebra un nuovo riconoscimento, l’ennesima certificazione di vendite targata FIMI. L’album eponimo nonché album di debutto in musica di LDA viene certificato disco d’oro FIMI, come attestato della soglia delle 25mila copie vendute, un traguardo importante che il cantautore originario di Napoli 19enne celebra palesandosi al settimo cielo, in una reaction social condivisa con i follower tra le Instagram stories.

Il messaggio di ringraziamenti di LDA post-Amici 21

“Finalmente é arrivato, grazie mille ancora, a tutti vi voglio un mondo di bene…” é il messaggio d’esultanza che il cantautore di Napoli destina a tutti coloro che hanno ad oggi supportato la sua musica, portandolo alla nuova certificazione di vendite, dopo Amici 21. LDA, quindi, conferma il successo, anche a talent ultimato, in replica alle critiche dei detrattori che da sempre lo etichettano come “figlio di papà” e raccomandato nell’industria musicale in quanto figlio di Gigi D’Alessio. LDA vanta un seguito social e il supporto dei fan notevoli, che -unitamente al successo post Amici 21 in termini di vendite e ascolti in streaming su Spotify -lo vedono tra i papabili concorrenti di Sanremo 2023, che sotto la direzione artistica di Amadeus si registrerà tra il 7 e l’11 febbraio 2023 su Rai Uno.

Questo, nonostante il ricovero recente che ha messo LDA a dura prova, seppur non riuscendo a fermare il sogno del giovane di continuare a fare musica. Nel giro di pochi giorni dopo il malore che lo ha portato al ricovero, infatti, il figlio di Gigi D’Alessio é riuscito a riprendersi e a tornare in studio di registrazione, mentre é previsto in cantiere per lui il rilascio del secondo album di studio.

