Amici 21, LDA, Luigi e Albe debuttano in radio/ Ecco chi primeggia

Manca sempre meno al via al serale di Amici 21, che partirà il 19 marzo 2022 su Canale 5. E, intanto, tra i candidati all’accesso al serale, tra cantanti e ballerini dello show, si è aperta una sfida sugli inediti che vede protagonisti Albe, Lda, Luigi con i loro rispettivi singoli Giravolte, Io volevo solo te e Tondo. I 3 brani inediti segnano in queste ore il debutto in rotazione radiofonica, così come i primi risultati raggiunti su YouTube, Spotify e iTunes.

Amici 21, LDA, Albe e Luigi e il debutto in radio: cosa trapela dal daytime

Come emerge dal rinnovato daytime di Amici 21 in corso (in onda il 22 febbraio 2022 su Canale 5, ndr), Albe, Lda e Luigi sono protagonisti di una sfida a colpi di inediti, con i rispettivi singoli appena rilasciati, Giravolte, Io volevo solo te e Tondo. I 3 competitor, in presenza del resto della classe, hanno assistito al debutto dei loro brani on air Radio Norba. Particolarmente emozionante e coinvolgente si è rivelato per i cantanti il debutto in radio, tanto che i tre rivali si sono stretti in un abbraccio circolare e ai festeggiamenti con il resto della classe, quando ormai manca poco al via al serale. Io volevo solo te, firmato LDA, parla della delusione d’amore del 18enne, una scritta andata cancellata sulla sabbia e che lui intende riscrivere in musica. “Giravolte” è un brano di Albe, spensierato e elettro-pop, che parla di una dolce cotta tra giovani. Tondo di Enrico Nigiotti e cantato da Luigi è, invece, un brano impegnato, che tratta il tema del bodyshaming.

LDA, Luigi e Albe: come si posizionano gli inediti, fuori da Amici 21

Per ciò che concerne la classifica iTunes top songs, Luigi, Albe e LDA si posizionano rispettivamente alla #9, #23, #18 (ad avere la meglio è quindi Luigi, ndr). Per ciò che concerne gli ascolti su Spotify Italia, LDA, Luigi e Albe al momento complessivamente raggiungono rispettivamente quota 44.122, 37.109 e 49.337 ascolti con i nuovi inediti (ad avere la meglio è Albe, ndr). Per ciò che invece riguarda Youtube, LDA è il primo talento di Amici 21 ad aggiudicarsi un posto tra le tendenze made in Italia, posizionandosi alla #27 con oltre 55mila visualizzazioni. Albe supera le 33mila visualizzazioni e Luigi oltrepassa le 40mila visualizzazioni.

I dati sono in continua evoluzione, per cui non è mai detta l’ultima parola: la gara, fuori da Amici, è sempre aperta!



