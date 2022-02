Amici 21: LDA, Luigi e Albe fuori gli inediti/ Le reazioni delle radio e del pubblico

La nuova puntata domenicale di Amici 21 (del 20 febbraio 2022, ndr) dà il via ad una maratona degli inediti di LDA, Luigi e Albe, disponibili su tutte le piattaforme musicali digitali, tra cui Spotify. I tre cantanti, in occasione del nuovo appuntamento tv, esibiscono i rispettivi nuovi singoli dinanzi ad una commissione di network radiofonici, per un posto in rotazione musicale e le reazioni dei telespettatori sono tra le più disparate sul rilascio. Chi avrà la meglio tra i tre cantanti della scuola più amata dagli italiani?

Amici 21, nel pre-serale arrivano i nuovi inediti

Al centro studio, ad Amici 21 in corso, prosegue la corsa verso il serale con le esibizioni degli inediti di LDA, Albe e Luigi, rispettivamente Io volevo solo te, Giravolte e Tondo. I brani sono disponibili in tutti i digital store a partire dalla mezzanotte a cavallo tra il 20 e il 21 febbraio 2022 e al termine delle loro anteprime esibite dai tre concorrenti al talent, in puntata, si pronunciano tre radio pregevoli. Il primo ad esibirsi è LDA con l’inedito sulla sua delusione d’amore:

-RDS next approva: “Una produzione quella di Michele Canova, che è contemporanea, quindi in linea con Rds next”;

-Radio Italia solo musica italiana approva: “Ho immaginato il tuo brano non solo in radio, ma anche in un live, seguito dal coro dei tuoi fan. Hai i numeri per entrare in programmazione”;

-Radio norba next: “Hai una capacità che non si può imparare, che è quella di emozionare, tale che siamo felici di supportarti e sarai in rotazione dalle 15:30, tra le novità”.

Delle opinioni che rendono molto felice il maestro del figlio di Gigi D’Alessio, Rudy Zerbi: “3 belle notizie”.

Anche Albe conquista i sì delle radio, con il suo inedito:

-RDS: “Stile riconoscibile e positivo, perfetto”;

-Radio Italia solo musica italiana approva, con un paragone a Sangiovanni che turba Albe: “Ricordi Sangiovanni, ma sei in linea con noi”;

-Radio norba approva: “Ci fai respirare aria di primavera”.

Rispetto al paragone a Sangiovanni, concorrente di Amici 20, è Maria De Filippi a tranquillizzare Albe: “E’ come se mi dicessero che assomiglio a uno bravo”.

Anche Luigi mette d’accordo le radio con l’inedito scritto da Enrico Nigiotti, sul bodyshaming:

-Rds: “Un messaggio che fa riflettere, lo tratteremo su Rds next”;

-Radio italia solo musica italiana: “Il pezzo non è tuo ma ho creduto alla tua storia, me l’hai raccontata, e sei in linea con noi”;

-Radio norba: “Sei maturo e il nostro è un sì tondo”.

I fandom di Amici 21 si scatenano, in vista del serale

Il rilascio dei nuovi inediti di LDA, Albe e Luigi alimenta la fiamma della competizione partita tra i fandom dei cantanti in corsa per un posto al serale del talent, il cui via è previsto per il prossimo mese di marzo 2022. “Capolavoro questo pezzo”; “Meraviglioso”, si legge tra i complimenti social rivolti a LDA, sulla pagina Instagram di Amici. “Hit assurda”; “Strabello”, si legge poi tra i commenti di consenso per Albe. E il brano a segnare più like è quello di Luigi, firmato Enrico Nigiotti, con tanto di messaggi positivi dei sostenitori: “Mi è entrata in testa e non so perché”; “Spacchi”. Che i 3 cantanti possano conquistarsi presto l’accesso al serale? Staremo a vedere!

