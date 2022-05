Amici 21: LDA, Nunzio, Dario, Aisha bagno di folla a Napoli/ Fan in delirio all’evento TIM

Amici 21, LDA, Nunzio, Dario, Aisha incontrano i fan

Bagno di folla per LDA, Aisha Maryam, Nunzio Stancampiano, Dario Schirone. Accade all’evento tenutosi in data 11 maggio 2022, al centro Tim di Napoli, sito a Piazza Vanvitelli in zona Vomero, dove i protagonisti del serale di Amici 21, i due cantanti residenti a Napoli, il ballerino latinista di Catania e il ballerino modern di Taranto si sono intrattenuti con le folle di fan accorse per poterli incontrare a distanza ravvicinata, chiaramente con la dovuta ottemperanza alle regole antivirus, come l’utilizzo della mascherina antivirus.

A dare annuncio dell’evento era stata la Tim community via Instagram e, come previsto, l’incontro con i talenti di Amici 21 si è rivelato un tripudio di emozioni. La città di Napoli per alcune ore si è fermata, per l’incontro tra LDA, Nunzio, Dario e Aisha e i loro fan, segno che nonostante la mancata qualificazione alla finale di Amici 21 (evento previsto per il 15 maggio 2022 su Canale 5) gli ex concorrenti del talent siano molto amati dal pubblico. I giovani talenti hanno documentato l’affetto ricevuto nel cuore di Napoli attraverso i loro profili social. Particolarmente atteso al meeting campano, era LDA.

LDA superstar a Napoli insieme ai compagni di Amici 21

Il figlio di Gigi D’Alessio è stato accolto all’evento TIM da un tripudio di cori che hanno intonato il ritornello del suo ultimo e quinto singolo, Bandana, che ora scala le classifiche musicali. “Sono pieno di regali”, fa sapere non a caso tra le nuove Instagram stories, che all’evento Tim insieme ai compagni di talent Nunzio, Aisha e Dario si sono intrattenuti a dedicare dei selfie e degli autografi ai loro fan, che non hanno badato a spese per garantire agli ex Amici 21 un’accoglienza da star a Napoli, tra presenti e cartelloni in bella vista. “Un calore incredibile… se fosse dipeso da noi 4 saremmo fino a mezzanotte a fare i selfie con voi fan”, dichiara poi tra le storie sempre LDA, visibilmente dispiaciuto all’idea di abbandonare il meeting. “Ora che l’America sembra te… perché è più lontana”, è il coro di saluto finale che Napoli intona per LDA, una volta che il 19enne viene avvistato all’uscita del centro TIM di Napoli.

Intanto anche la pagina Instagram Tim ufficiale condivide con il web alcuni post esclusivi, che documentano l’incontro degli Amici 21 e i loro fedeli sostenitori, registratosi nel capoluogo campano. “Non vi siete proprio regolati”, dichiara poi in un altro video condiviso tra le Instagram stories, LDA, mostrando al web i regali ricevuti dai sostenitori all’evento TIM, tra cui in particolare lettere in anonimato e a prima firma.

