Amici 21, LDA presenta il primo Lyric video/ Bandana tormentone? In uscita l’album

LDA verso l’uscita dell’album dopo Amici 21: spunta il primo Lyrics video

Avanza sovrano e incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, il quale detiene il titolo di allievo dei record ad Amici di Maria De Filippi, per i diversi traguardi raggiunti in musica, come il raggiungimento del disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, conseguito in tempi storici, superando in proporzione anche il record di Sangiovanni (vincitore nel canto di Amici 20). LDA è inoltre il primo allievo cantante, nella storia del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, a firmare il primo contratto con una casa discografica, la Columbia Records facente capo alla Sony Music Italy, e ad annunciare il rilascio di un album. A poche ore dal rilascio del primo album di studio eponimo, dal titolo LDA e in uscita il 13 maggio 2022, intanto il cantautore POP 19enne e residente a Napoli nonché figlio di Gigi D’Alessio annuncia l’uscita del suo primo lyrics video del singolo che fa da apripista al disco in uscita, Bandana.

Di seguito la track-list dell’album by LDA:

-Quello che fa male;

-Bandana;

-Sai;

-Io volevo solo te:

-Scusa;

-Vivimi;

-Resta.

Il primo lyrics video di LDA (il video del testo ufficiale del singolo Bandana) è stato caricato sull’account ufficiale YouTube del cantautore 19enne, che in queste ore è finito al centro dell’attenzione mediatica, in quanto -così come segnalato dagli utenti della rete- insieme all’account YouTube del finalista di Amici 21, Luigi Strangis, sono stati hackerati, finendo così per traumatizzare i fan dei due cantautori e pupilli di Rudy Zerbi (finito al centro delle polemiche per aver negato il piano a LDA ad Amici 21) nella scuola di Maria De Filippi.

Bandana candidato all’elezione di tormentone dell’estate

Bandana, il quinto singolo che LDA ha lanciato ad Amici 21 dopo Quello che fa male, Sai, Scusa, Io volevo solo te, si candida ufficialmente all’elezione di tormentone dell’estate 2022, dal momento che è l’inedito dal numero più alto di ascolti giornalieri su Spotify Italia, tra i nuovi inediti lanciati dai cantanti del talent, in questi giorni. Dopo aver raggiunto la posizione #2 nella Top Songs chart di iTunes Italia, Bandana potrebbe raggiungere la posizione #1 nei prossimi giorni, complici il Lyrics video appena annunciato e il video ufficiale, tanto atteso dai fan del giovane Luca e a cui potrebbe prendere parte Lulù Selassié del Grande fratello vip 6…

