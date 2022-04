Amici 21, LDA primeggia con Albe alle spalle/ La classifica stream Spotify

Amici 21, LDA, Albe e Alex sono la Top 3 della classifica stream complessivi

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, previsto per il 23 aprile 2022 su Canale 5, si delinea la classifica degli stream su Spotify Italia , che è aggiornata al 21 aprile 2022 e accorpa i cantanti concorrenti in corsa per il montepremi del talent-show. Al vertice della classifica degli ascolti complessivi, cumulati per il numero degli inediti rilasciati da ciascun talento ad Amici 21, troviamo LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio, e pupillo di Rudy Zerbi primeggia con quota oltre 27 milioni di stream complessivi, raggiunti con gli inediti Quello che fa male (record di stream per un singolo con oltre 20 milioni di stream), Sai, Scusa, Io volevo solo te, a cui a breve si aggiungerà il nuovo singolo dal titolo Bandana, che si candida per l’elezione del nuovo tormentone dell’estate 2022.

Al secondo posto nella classifica stream complessivi di Spotify Italia, targata Amici 21, troviamo l’amico rivale di LDA, Albe (Alberto La Malfa). Il pupillo di Anna Pettinelli si classifica alle spalle del figlio d’arte con oltre 18 milioni di stream, raggiunti con gli inediti Giravolte, Millevoci, Prima di te e Così bello. Al terzo posto in classifica, troviamo poi Alex (Alessandro Rina). Il pupillo di Lorella Cuccarini supera quota 16 milioni di stream complessivi con gli inediti Sogni al cielo, Accade, Ammirare tutto e Tra silenzi (Roma).

Sissi e Luigi chiudono la Top 5 stream su Spotify Italia, di Amici 21

Quarto posto per Sissi (Silvia Cesana), che supera quota 14 milioni di ascolti complessivi, con gli inediti presentati ad Amici 21, Danshari, Come come, Stupidi lovers. Quinto posto per Luigi Strangis. Il pupillo di Rudy Zerbi chiude la Top5 degli stream complessivi su Spotify Italia, targata Amici 21, oltrepassando quota 10 milioni di ascolti complessivi, con gli inediti Tondo, Muro, Partirò da zero, Vivo.

Di seguito i dati ufficiali della classifica stream complessivi su Spotify Italia, di Amici 21, aggiornata al 21 aprile 2022:

1. LDA: 27.514.192 (+90.492),

2. Albe: 18.508.093 (+100.563),

3. Alex: 16.443.157 (+58.486),

4. Sissi: 14.864.161 (+93.519),

5. Luigi: 10.271.746 (+63.565).











