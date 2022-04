Amici 21, LDA primo album: track-list e data uscita/ “Ho visto calore e affetto esagerati…”

Amici 21, LDA è il primo cantante a rilasciare un album di inediti nella storia del talent: il nuovo traguardo

Avanza sovrano e incontrastato il successo di LDA al secolo Gigi D’Alessio, che -dopo l’eliminazione subita dal talent – mette a segno una serie di nuovi traguardi, tra cui il rilascio del primo album di studio! Nella scuola di Maria De Filippi ha battuto il record di Sangiovanni ottenendo il disco d’oro e il disco di platino per un singolo, Quello che fa male, in tempi storici nella scuola di Canale 5, per poi imporsi come l’allievo cantante a registrare il maggior volume di ascoltatori e ascolti complessivi su Spotify Italia e il record di stream per un singolo, Quello che fa male (quota oltre 20 milioni di ascolti). LDA attualmente vanta la cifra record di almeno 60 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, mantenendosi distante anni luce dai cantanti concorrenti di Amici 21, basti pensare che dopo di lui nella classifica degli stream complessivi figura Albe a quota oltre 18 milioni.

Ed è con la sua eliminazione da Amici 21 (registratasi tra le polemiche più disparate) che LDA consolida il suo fenomeno POP, firmando un contratto con la Sony Music Italy , entrando così a far parte della squad dell’ex Amici 20, Aka7even, concittadino di Napoli. Ma non è tutto. Il nuovo singolo Bandana spopola su iTunes, YouTube e Spotify e viene ora confermato nella track-list ufficiale del primo album, appena annunciato dallo stesso LDA.

In queste ore, infatti, riattivatosi sul suo profilo Instagram, LDA torna a sorprendere i fan con l’annuncio del suo primo album di studio, aggiudicandosi il titolo di primo cantante nella storia del talent a rilasciare un album di inediti al debutto nell’industria musicale.

Con un nuovo post, contenente due foto -ovvero il lato A e il lato B della cover- LDA annuncia il rilascio del suo primo album di studio, a corredo di una caption che non risparmia neanche la track-list del lavoro musicale, ovvero la scaletta delle canzoni scelte. “Ciao ragazzi! Ecco la cover e la tracklist dell’album! potete prenotarlo da adesso ovunque! link in bio”, si legge nel messaggio di annuncio pubblicato da LDA su Instagram. Ma non è tutto. Perché tra le Instagram stories, poi, il figlio di Gigi D’Alessio fa sapere che l’album uscirà ufficialmente in data 13 maggio 2022. Sempre tra le storie, inoltre, il figlio d’arte indica i link per l’acquisto dell’abum in pre-order, sia in versione standard che autografata. A margine del post di annuncio pubblico, giungono tra i messaggi di consenso e congratulazioni più disparati per LDA, da parte di utenti comuni e noti. In particolare emerge l’emoticon a forma di cuore di Aka7even, a cui LDA replica con un “fratellone” seguito da cuoricini. Poi, si fa spazio il commento social di Christian Stefanelli, ex Amici 21 e candidato ballerino ai casting per il video di Bandana: “Lesssss goooo!”.

“Ragazzi vi ringrazio per l’affetto e il calore esagerati”, è il messaggio che poi rilascia in video il decimo eliminato da Amici 21 -tra le Instagram stories- in vista del rilascio del primo album di studio. Nel frattempo, Bandana by LDA si candida per l’elezione di tormentone dell’estate 2022….

