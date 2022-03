Amici 21, LDA record di stream/ Spunta la classifica Spotify prima del serale

Amici 21, al via il serale: spuntano le classifiche Spotify, LDA record di stream imbattuto

Si avvicina il via al serale di Amici 21 e mentre trapelano i nomi dei concorrenti ammessi alla fase finale dello show, in tutto 18, dal daytime settimanale (in onda l’8 marzo), si traggono dei primi bilanci dell’edizione in corso del talent di Maria De Filippi per ciò che concerne la sezione canto. Sono 9 i cantanti tra i 18 concorrenti ammessi al serale in partenza il prossimo 19 marzo 2022, e ora si hanno a portata di mano delle prime classiche, due delle quali vedono primeggiare LDA al secolo Luca D’Alessio, che detiene il record imbattuto di ascolti per un solo singolo, con oltre 17 milioni di stream (più di 17 milioni e 758mila ascolti su Spotify Italia) raggiunti per Quello che fa male.

Le classifiche in questione riferiscono ai dati Spotify Italia e Instagram, al di là della gara tv che vede al talent i cantanti concorrere insieme ai ballerini, per l’ambita vittoria del montepremi finale. La prima è stilata sulla base del numero degli ascoltatori mensili registrati dai singoli cantanti di Amici 21 su Spotify, la seconda è quella che riferisce alla media degli ascolti raggiunta da ogni cantante- calcolata dividendo gli ascolti dei brani lanciati ad Amici per il numero di quest’ultimi- e la terza classifica concerne, invece, il numero dei follower su Instagram ed indica orientativamente quanto gli allievi di Amici 21 siano influenti in termini di interazioni social.

Le classifiche Spotify vedono in testa LDA: i dati prima del serale di Amici 21

La prima classifica, che riferisce al numero degli ascoltatori mensili su Spotify Italia, vede al primo posto LDA (allievo di Rudy Zerbi) con quota 862.785 ascoltatori mensili attivi, seguito al secondo e al terzo posto rispettivamente da Sissi (allieva di Lorella Cuccarini) e Albe (allievo di Anna Pettinelli).

La seconda classifica, che riferisce alla media di stream raggiunta da ciascun allievo cantante di Amici 21, vede in testa LDA (con la media di stream 5.600.000 ascolti), seguito poi da Sissi e Alex. La terza classifica, che riferisce al numero dei follower raggiunto sul popolare social Instagram, vede invece in testa Alex (allievo di Lorella Cuccarini) con 283.000 seguaci, seguito poi da Lda e Luigi Strangis.

Nel frattempo, sale l’attesa generale per il via al serale di Amici 21, che tra le novità potrebbe vedere Stefano De Martino e Belen Rodriguez confermarsi rispettivamente nel ruolo di giudice e ospite fisso.



