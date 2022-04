Amici 21, Lda regalo d’addio a Nunzio “Se mi regala gli occhiali… impazzisco!”/ Ma non è come sembra…

Amici 21, LDA fa uno scherzo a Nunzio prima di tornare a casa

Il sesto serale di Amici 21, andato in onda il 23 aprile 2022, ha decretato l’eliminazione dal talent di LDA, il quale -nel daytime in onda il 26 aprile 2022- si vede costretto a fare le valigie per il rientro a Napoli. Poco prima di lasciare la casetta dei talenti per sempre, però, il 19enne pensa di inscenare l’ultimo scherzo ai danni dell’amico per la pelle nonché il competitor che lo ha eliminato al ballottaggio finale del sesto serale, Nunzio Stancampiano.

“No, ma io non ci posso pensare e la mattina a chi gli sca**o più la m*!”, esclama Nunzio, incredulo del verdetto che segna l’eliminazione da Amici 21 di Luca D’Alessio in arte LDA. A questo punto, il figlio di Gigi D’Alessio si attiva nel suo ultimo coup de théâtre, di cui finisce vittima il latinista e pupillo di Raimondo Todaro, lasciando intendere di voler donare a quest’ultimo i suoi occhiali vintage, all’ultimo grido. “No, ma io ci posso credere… se mi regala gli occhiali… impazzisco. Luca non me li dare!”, dichiara non a caso imbarazzato Nunzio, in presenza del resto dei compagni di classe. E Luca D’Alessio regge il gioco, facendo cascare in pieno il latinista.

Nunzio vittima dell’ultimo scherzo di LDA: cosa accade ad Amici 21

“Ci ho sempre scherzato su, questa è la custodia e gli occhiali… poi te li compri a parte… no fà, questi non te li posso proprio dare!”, dichiara LDA, gelando del tutto Nunzio Stancampiano. Insomma il figlio di Gigi D’Alessio non ha alcuna intenzione di donare a Nunzio i suoi amati e stilosi occhiali. “Te l’ha fatta per l’ultima volta”, esclama quindi l’altro concorrente cantante Albe, tra le fragorose risate della casetta dei talenti. E l’uscita di scena dal talent si fa, così, meno amara per LDA.

