Amici 21, LDA ringrazia i fan/ “Siamo ancora sul podio iTunes con Bandana…”

Prosegue sovrano e incontrastato il fenomeno LDA, anche dopo l’eliminazione del figlio di Gigi D’Alessio dal talent, avvenuta al sesto serale. Il figlio d’arte debutta in queste ore sul podio nella classifica iTunes Top Songs, dove staziona da molte ore alla #2, alle spalle dell’altra ex Amici, Elodie, che permane alla #1 con la hit suadente Bagno a mezzanotte. Molti- soprattutto tra i fan del fenomeno LDA del momento- si dicono certi a mezzo social che il 19enne possa battere Elodie, dopo aver superato in classifica artisti italiani e stranieri già affermati, tra cui la regina del latin-pop Camila Cabello e il vincitore della sezione canto ad Amici 20, Sangiovanni. Non a caso, riattivatosi tra le Instagram stories in queste ore, LDA rilascia un messaggio di ringraziamento per il suo fandom – la LDA Army- che lo sostiene e gli assicura il successo anche dopo la sua uscita da Amici 21.

“Siamo ancora secondi su iTunes, grazie mille. Vi voglio bene”, scrive Luca D’Alessio a corredo di un’Instagram story che immortala lo screenshot della sua seconda posizione raggiunta nella pregevole Top Songs di iTunes Italia.

Il figlio d’arte svetta nella Top Songs di iTunes con Bandana

Alle ore 09:58 del 27 aprile 2022, nella classifica iTunes Top Songs di iTunes Italia, nel dettaglio, dopo la prima e la seconda posizione occupate da Elodie e LDA, troviamo al terzo e al quarto posto rispettivamente Bam Bam (feat. Ed Sheeran) – Camila Cabello e I love you baby di Jovanotti & sixpm. Quinto posto per Propaganda – Fabri Fibra, Colapesce & Dimartino. Sesto posto per Ciao Ciao – La rappresentante di lista. 7° Jimin & HA SUNG WOON con With you. Ottavo Harry Styles con As it was. Nono Dargen D’Amico con Dove si balla. Decimo Francesco Gabbani e il singolo Volevamo solo essere felici.

Nel frattempo, cresce l’attesa nei fan di LDA per il rilascio del video ufficiale di Bandana. Il quinto singolo, dopo Quello che fa male, Scusa, Sai e Io volevo solo te, per LDA si candida uffcialmente all’elezione di tormentone dell’estate 2022.

