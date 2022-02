Amici 21, LDA sbaraglia la concorrenza/ Il nuovo record con il singolo “Quello che fa male”

LDA supera se stesso ad Amici 21: il nuovo traguardo

Mentre si avvicina il via al serale di Amici 21 in corso, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, LDA si conferma l’allievo cantante più ascoltato tra i concorrenti ammessi al talent di Maria De Filippi. Di recente il figlio di Gigi D’Alessio aveva messo a segno il suo primo record storico, raggiungendo quota 16 milioni di ascolti su Spotify Italia con Quello che fa male, l’inedito di debutto al talent di Canale 5 nonché il brano più ascoltato in assoluto tra gli inediti lanciati dai concorrenti in corsa alla competizione di canto. E, in queste ore, il giovane supera persino il suo stesso record, con il primo singolo: come indicano gli aggiornamenti di Spotify Italia, LDA mette a segno il record di oltre 17 milioni di ascolti con Quello che fa male, una ballad romantica scritta di suo pugno su una delusione d’amore.

LDA nonostante il successo raggiunto fuori dal contesto di Amici 21 è a rischio uscita immediata dal programma di Maria De Filippi. Il motivo? Rudy Zerbi ha convocato il pupillo ed altri cantanti per un provvedimento disciplinare esemplare, dal momento che a detta dell’insegnante i ragazzi non starebbero impegnandosi a dovere, nel percorso formativo intrapreso nella celebre scuola di Maria De Filippi.

“Luca fai un po’ come ti pare, hai la possibilità di scegliere le canzoni quando viene richiesto, ma ciò non vuol dire che puoi ogni volta discutere le assegnazioni. Ti presenti con basi tagliate da te, barre già scritte da te… se sei in grado di autogestirti non hai bisogno di questo programma”, dichiara Zerbi a LDA alla convocazione che annuncia la sfida che ora vede il 18enne a rischio eliminazione dal talent. Una svolta inaspettata quella inferta dal talentscout al pupillo e che ora i fan del 18enne contestano in massa sul profilo Instagram di Amici, come emerge dai seguenti commenti social, tra i più aggreganti: “Mi sembra tutto troppo esagerato”; “Cioè LDA punito perché fa di più? Ma siete seri? Lasciate in pace LDA”.

