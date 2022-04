Amici 21, LDA sbaraglia la concorrenza/ Quello che fa male batte il record stream

Amici 21, LDA si supera sbaragliando la concorrenza della classe canto

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il prossimo sabato 23 aprile 2022 su Canale 5, LDA al secolo Luca D’Alessio consegue un nuovo ed importante traguardo sulla piattaforma musicale di streaming, Spotify Italia. Di fatto il cantautore e pupillo di Rudy Zerbi del talent Mediaset, in queste ore, supera il suo stesso record, sbaragliando la concorrenza del resto della classe canto della scuola più amata dagli italiani. Si tratta del record di stream che LDA ha raggiunto con il debutto nella scuola di Amici 21 sulle note dell’inedito Quello che fa male, relativo al maggior numero di ascolti complessivi per un singolo. Un record che il 19enne batte ancora una volta, superandosi senza mai essere superato nella celebre scuola di Maria De Filippi: il giovane oltrepassa quota 20 milioni di stream con la ballad sulla delusione d’amore a sua prima firma , Quello che fa male.

Nel dettaglio, Luca D’Alessio in arte LDA batte il suo stesso record di stream complessivi per un solo singolo, raggiunto ad Amici 21, raggiungendo quota 20.032.646 ascolti. Un risultato importante che, unitamente alle vendite del singolo, rendono Quello che fa male prossimo al raggiungimento del secondo disco di platino in carriera per il figlio di Gigi D’Alessio. Questo, mentre nella scuola di Amici 21 alcuni compagni di studio non ritengono LDA temibile come concorrente in proiezione dell’attesa finale del talent, che potrebbe andare in onda il 15 maggio 2021 in concomitanza con “il grand final” degli Eurovision Song Contest 2021. Tuttavia, LDA non accetta di essere considerato come uno dei concorrenti meno temibili del talent-show, in uno sfogo nella casetta dei talenti: “Nessuno è scarso, arrivati a questo punto. Non mi va di essere classificato nella black-list degli eliminabili, se siamo qui è per un motivo”.

