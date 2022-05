Amici 21, LDA scrive alla mamma Carmela/ “Grazie per avermi insegnato la vita”

Amici 21, LDA scrive alla mamma: il messaggio

Nelle ore in corso che seguono alla decretazione dei 6 finalisti di Amici 21, l’ex concorrente del talent, LDA, posta via social una dedica indirizzata alla mamma o meglio la sua maestra di vita, Carmela Barbato. L’occasione del post dedicato alla madre casalinga, originaria di Napoli- che lo dava alla luce dal matrimonio con l’ex marito Gigi D’Alessio, nel 2003- è la festa della mamma, che ricorre in data odierna 8 maggio 2022.

“Tanti auguri a tutte le mamme del mondo – scrive il cantante di Amici 21 record di stream complessivi e stream per un singolo, Quello che fa male, nella dedica pubblicata su Instagram, contenente una foto che lo ritrae in tenera età e insieme alla madre-. Ma soprattutto tanti auguri alla donna della mia vita. Grazie per la persona che sei, grazie per tutte le ca**iate che mi hai fatto per farmi crescere, grazie per tutte le volte che ci sei stata. Grazie per tutte le volte che mi fai sentire unico, grazie per avermi insegnato la vita, grazie a te che oggi sono Luca”. E in conclusione della dedica, il cantante 19enne che, intanto, scala le classifiche musicali con Bandana, scrive: “Ti amo mamma e tanti auguri, il tuo Luchino”.

LDA fa gli auguri alle mamme e non mamme

Riattivatosi poi tra le Instagram stories, LDA fa sapere inoltre di non dimenticarsi delle mamme e aspiranti tali di tutto il mondo, oltre alla donna che lo ha messo al mondo. Rivolge, così, gli auguri generali per la festa della mamma, in un video condiviso con il popolo del web: “Ho dedicato il mio ultimo post alla mia mamma, ma mi sembra giusto parlare anche di tutte le altre mamme che sono fondamentali. Un augurio speciale a tutte le mamme, perché se oggi tutti noi siamo i figli che siamo è grazie a voi”. E infine, con allusione al papà famoso Gigi D’Alessio: “Grazie anche ai papà, che siete veramente speciali. Io volevo ringraziare tutti i genitori del mondo”.

Nel suo percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21, proprio alla mamma LDA ha dedicato la cover personalizzata di Tu sì ‘na cosa grande di Domenico Modugno, un brano che rappresenta l’inscindibile legame che l’irriducibile romantico LDA ha con la città di Napoli e le sue radici.













