Amici 21, LDA: “Scrivere è una valvola di sfogo”/ Le confessioni ai fan

Amici 21, LDA si apre alle domande dei fan

Il sesto serale di Amici 21, andato in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5 ha decretato l’eliminazione di Luca D’Alessio in arte LDA. Sulla scia delle polemiche in corso, sollevate dal web rispetto all’eliminazione del figlio d’arte suggellata dalle votazioni dei giudici Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia (tacciati di non aver preservato al talent il talento di LDA, detentore di diversi record targati Amici 21, come il record di stream complessivi e il record di primo artista a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino nella storia di Amici, anticipando in proporzione anche Sangiovanni ad Amici 20, unitamente alle contestazioni che tacciano il format di aver dato poco spazio nel daytime a Lda, a favore delle coppie Serena e Albe e Sissi e Dario) l’eliminato risponde alle domande dei fan.

L’occasione che LDA ha per raccontarsi è un intervento condiviso sul profilo social Instagram di Tim ufficiale. “Ciao ragazzi, come state, tutto bene?”, esordisce Lda nell’intervento. “La prima domanda che mi chiedete è ‘sei fantasioso?’. Sì, abbastanza, mi piace fantasticare nella vita e nella musica”. Poi, qualche fan gli chiede di descriversi con una sola parole e Lda fa sapere: ” Lunatico. Non so perché, ma sono fatto così”.