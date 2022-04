Amici 21, LDA sfogo/ “Ho bisogno della mia città” “Mi prendo dei giorni e si torna..”

Amici 21, LDA è il decimo eliminato al talent: l’intervista post-uscita

Il sesto serale di Amici 21, in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5, ha decretato l’eliminazione di Luca D’Alessio in arte LDA, che è stato eliminato al ballottaggio finale da Nunzio Stancampiano, come stabilito dalle votazioni dei 3 giudici, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia. Tra le annesse contestazioni generali dei fan di LDA, che in particolare tacciano il talent di non aver preservato il talento del figlio d’arte, dandogli poco spazio nel daytime, penalizzandolo con assegnazioni di canto che non lo valorizzassero, oltre il peso dei pregiudizi degli haters – che da sempre lo considerano un raccomandato in quanto figlio di Gigi D’Alessio- LDA rilascia intanto le sue prime dichiarazioni post-eliminazione da Amici 21.

L’occasione è un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Wittytv, dove tra le altre dichiarazioni il figlio d’arte fa sapere di sentire nel profondo la mancanza della sua amata terra, Napoli. “La prima cosa sono i casting, le lezioni che ho fatto -esordisce, incalzato sui ricordi che custodirà gelosamente nel cassetto, di Amici 21-, l’ansia per le puntate del pomeridiano. Tanti ricordi di questo corridoio. Ricordi indimenticabili e belli”.

LDA racconta la sua esperienza ad Amici 21, oltre i record

Nel suo intervento, senza mai menzionare il record di stream complessivi raggiunto su Spotify Italia (oltre 44 milioni di ascolti all’attivo, ndr), il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record nella storia del talent, facendo meglio in proporzione anche di Sangiovanni ad Amici 20, poi LDA aggiunge: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca. La possibilità di far conoscere Luca D’Alessio. Mi ha dato gli amici, mi ha fatto diventare molto più maturo. Mi ha migliorato come persona e artista. A un certo punto, però, mi sono spento”.

Quindi ammette di essere caduto, ma un eroe romantico come lui sogna di rialzarsi, da qui il suo monito agli aspiranti artisti in lotta contro i pregiudizi (e il riferimento è all’etichetta di “figlio di”, che ha pesato molto nel suo percorso artistico): “Non fatevi spegnere dall’esterno. Penso di aver lasciato qualcosa”. Cosa rimarrà di LDA tra i banchi di Amici 21? “Ho dimenticato di lasciare le ricette…come la mia pasta e ceci, ho lasciato qualche chicca di cucina, ma anche qualcosa di me come persona”. Cosa farà Luca D’Alessio da buon napoletano per scelta, dopo il talent? “Domani si mangia una pizza tanta. Ho bisogno della mia città, della gente che parla in napoletano. Voglio vedere tutti i miei amici. Mi prendo 5 giorni di break e poi si torna a lavorare… Non vi fate mai fermare da nessuno e sognate in grande”. E menziona un’ex Amici, quando parla dei suoi viaggi mentali: “…Sta cosa la diceva Emma. Volate col cervello, è gratis!”.











