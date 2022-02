Amici 21, LDA si apre al giudice Michele Bravi/ Torna sul podio nella gara di canto!

LDA è di nuovo protagonista ad Amici 21, dopo la crisi artistica subita a causa del peso dei pregiudizi di chi lo considera un “raccomandato al talent” in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Torna a conquistarsi il podio, nella classifica della nuova gara giudicata da Michele Bravi. Il cantante di Inverno dei fiori, reduce da Sanremo, è il giudice della gara sugli inediti -tra i cantanti in corsa al talent- che contribuirà nel computo finale della media di tutte le classifiche di canto stilatesi nel pre-serale a decretare i nuovi concorrenti da ammettere alla fase serale. Incalzato da Bravi sulla scelta di schierare l’inedito Io volevo solo te, LDA sorprende i fan e il giudice stesso, parlando della storia della sua vita: “una scritta sulla sabbia cancellata dal mare”, che il giovane vuole riscrivere attraverso la musica.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 17 febbraio: Matteo assente, lite per...

LDA si racconta ad Amici 21: Michele Bravi lo elogia

Dopo la crisi personale ed artistica vissuta ad Amici 21 in corso, occasione in cui ha ammesso di non essere al 100% delle sue possibilità sul palco -dal momento che soffre di panico per le critiche gratuite ricevute sui social – LDA si rialza e l’occasione è la nuova gara di canto sugli inediti, al cospetto del giudizio di Michele Bravi. Particolarmente apprezzata dal pubblico e virale, tra gli inediti presentati alla nuova gara interna della scuola, è ora non a caso sui social la nuova canzone del figlio d’arte, anche per la storia che si cela dietro, che ha segnato nel profondo la vita del 18enne.

Stefano De Martino riconfermato ad Amici 21?/ La risposta dell'ex ballerino

“Sulla sabbia, poi, una scritta che si cancellerà. Lo sai, io volevo solo te”, canta nel refrain della sua canzone LDA, il quale così spiega a Bravi la delusione d’amore che ora lo spinge a scrivere: “Io volevo solo te parla della mia storia passata, parla delle promesse che si fanno agli inizi, i progetti, e poi però capisci che, se vanno male le cose, erano solo parole…”. “Tu quando canti -spiega il giudice a LDA-, racconti un pezzo di te e quando dici ‘Io volevo solo te’ possono esserci anche tutte le persone del mondo a guardarti, ma tu parli solo a quella persona lì e tutte le altre persone possano riconoscere un pezzo della loro vita in te… Sei bravissimo”.

Amici, LDA difende Emma dagli haters/ "Ha ragione, non respiro"

Amici 21, le anticipazioni tv del 20 febbraio 2022

La classifica di fine gara stilata da Michele Bravi contribuirà nel computo della media finale dei voti di tutte le classifiche di canto, da stilarsi nella puntata di Amici 21 prevista per domenica 20 febbraio 2022 su Canale 5, a decretare i nuovi accessi al serale tra i cantanti, dopo i primi ammessi Alex, Michele, Sissi e Dario. L’ordine di arrivo firmato Bravi vede LDA tornare ad occupare il podio al talent, al terzo posto con il voto 8, preceduto al secondo posto dall’amico rivale Albe con 8.5 e al primo posto da Luigi con un 9, una pole-position scommessa poco prima su un biglietto dallo stesso Luca D’Alessio e in confidenza con Maria De Filippi (lo rivela il daytime del talent in onda il 18 febbraio 2022, ndr).

Inoltre, tra gli altri spoiler tv della puntata domenicale di Amici 21 in arrivo, secondo “Amici news”, si rileva che Michele Bravi sarà ospite in studio allo show e sarà disputata una nuova gara di ballo, voluta dalla maestra Alessandra Celentano sulla tecnica, per la selezione dei ballerini da ammettere al serale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA