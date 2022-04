Amici 21, LDA si sfoga: “Vado via di casa”/ Alex: “Sei il meno viziato di tutti”

Amici 21, LDA lascia la casetta dei talenti: i compagni accolgono il suo sfogo

Dopo l’eliminazione da Amici 21, LDA deve dire addio alla casetta dei talenti e fare le valigie, ma prima si lascia andare ad un ultimo sfogo in reazione al verdetto amaro che – tra le polemiche social più disparate- gli ha negato la possibilità di accedere alla finale del talent. Il primo con cui LDA si intrattiene a parlare nello sfogo, è il rivale amico Albe, che dichiara al figlio di Gigi D’Alessio: “Dopo 7 mesi è strano”. Di tutta risposta LDA si dice amareggiato all’idea di lasciare quella che ormai considera la sua seconda casa dopo Napoli: “Mi dispiace lasciarvi. Il lato umano che si crea qua va oltre tutto. Mi conoscete in tutti i momenti. Chi ha la nostra passione lo capisce. La cosa più bella di Amici è capirsi perché si è legati da un amore in comune. Ho tante cose che mi porto dietro, la storia di tutti i racconti”. Quindi ricorda la gavetta del rivale amico per la pelle Luigi Strangis fatta a cantare nei locali, quella fatta da Albe alla consolle come dj, quella di Alex che ha fatto il cameriere. Il ballerino Michele, che se ne è andato di casa per studiare e lavorare in un college in Svizzera. “Le storie mi hanno migliorato. Mi sono sempre trovato nella palla di vetro e ad avere tutto. Tutte cose insieme che mi danno un’altra consapevolezza”, conclude prima dell’addio ad Amici 21, parole a cui Alex replica con un parere spassionato, lasciando intendere di pensare che la vita del figlio d’arte non sia stata così rose e fiori come si potrebbe pensare: “Penso tu sia la persona meno viziata di tutti, non sei viziato per niente”.

LDA incredulo per la sua uscita da Amici 21

Poco prima di lasciare per sempre la casetta di Amici 21, LDA ha ammesso di sentire il peso dell’amarezza per il suo addio al talent: “Che brutto, mamma mia. Sto andando via di casa, ora lo sto realizzando. Quando perdi le cose capisci il valore, Luchetto è finita”. Lo sfogo sull’uscita da Amici 21, del cantante dell’inedito record di stream, Quello che fa male, è intanto virale e scatena tra le reazioni più disparate dei fan di LDA, che farebbero carte false per far riammettere in gara al talent, il 19enne.

