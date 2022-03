Amici 21, LDA si supera su Spotify/ Nuovo record con Quello che fa male!

Amici 21, LDA supera il suo traguardo con il primo inedito: il regalo di compleanno

Lo scorso 27 marzo 2022, una delle colonne portanti tra i concorrenti ammessi al serale di Amici 21 in corso, LDA al secolo Luca D’Alessio, ha festeggiato il suo 19esimo compleanno, inondato dai messaggi di auguri giunti in rete per lui da parte del popolo del web. Tra questi, particolarmente virale è diventato il messaggio del padre del giovane, Gigi D’Alessio, che dal suo canto si è detto fiero del percorso di studio che il 19enne ha intrapreso “da solo” al talent di Maria De Filippi, e intanto lui lo osserva da “spettatore silenzioso”. Parole che sembrano voler essere una chiara replica a chi accusa LDA al secolo Luca D’Alessio di essere un raccomandato ad “Amici 21” in quanto figlio di un artista di fama internazionale, del calibro di Gigi D’Alessio. E il vero regalo per LDA giunge a poche ore dal suo 19esimo compleanno, da parte dei fedeli supporters.

Il primo singolo che LDA ha lanciato ad Amici 21, dal titolo Quello che fa male, ovvero il brano con cui il giovane avviava il suo percorso di studio nel canto a settembre 2021 e in apertura del talent, raggiunge in queste ore un nuovo record, battendo il recente traguardo dei 18 milioni di ascolti in streaming su Spotify Italia. Questo, grazie alle mobilitazioni dei fan di LDA, che si impegnano a streamare a più non posso la musica del figlio d’arte sulla nota piattaforma musicale dedicata agli ascolti e gli ascoltatori e dove LDA segna- tra gli altri record- quello degli ascoltatori mensili di marzo 2022.

Luca D’Alessio supera quota 19 milioni di stream con Quello che fa male: il record oltre Amici 21

Nel dettaglio, così come si rileva dall’account ufficiale di LDA su Spotify Italia, il figlio di Gigi D’Alessio registra con Quello che fa male oltre 19 milioni di stream, più precisamente 19.045.601 ascolti in streaming. Il che conferma LDA come l’allievo cantante a registrare il numero più alto di ascolti, facendogli sbaragliare la concorrenza del resto dei concorrenti della classe canto al serale di Amici 21. Insomma, il record del più alto numero di ascolti su Spotify Italia per un solo singolo e targato Amici 21 resta imbattuto: appartiene a LDA e all’inedito Quello che fa male. Sarà contento anche il talentscout che ha ammesso il 19enne al serale di Amici 21, Rudy Zerbi, reduce dallo spinoso caso “La paranza”, che lo vedeva in astio con i pupilli LDA e Calma, per il fatto che i due allievi avessero contestato una loro assegnazione in vista del secondo serale dello show…

Ma quale destino attende Luca D’Alessio al terzo serale di Amici 21, previsto per il 2 aprile 2022? Che i giudici della gara, Stash Fiordispino, Emanule Filiberto di Savoia e Stefano De Martino possano tener conto dei record di LDA ad oggi raggiunti, oltre il disco d’oro e di platino certificati FIMI per Quello che fa male?











