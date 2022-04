Amici 21, LDA sorprende i fan/ “Pronti a sventolare la Bandana! “

Amici 21, LDA rompe il silenzio social sull’eliminazione

Il sesto serale di Amici 21 ha segnato l’inaspettata eliminazione dal talent di LDA. A differenza di quanto previsto dalle ultime anticipazioni tv riprese da

Amici news e Il vicolo delle news, il figlio di Gigi D’Alessio non è riuscito a battere al ballottaggio finale del sesto serale del talent Nunzio Stancampiano, il che ha scatenato un’accesa polemica social. Tuttavia il 19enne ora tiene a rassicurare i fan, facendo sapere di stare bene, in un intervento registrato tra le Instagram stories nelle prime ore successive alla sua uscita di scena da Amici 22.

“Ragazzi ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state regalando. È stata un’esperienza stupenda che ricorderò per tutta la vita -fa sapere il figlio di Gigi D’Alessio, rompendo il silenzio sulla sua uscita di scena dal talent, mentre tra i fan c’è chi farebbe passi falsi per rivederlo concorrere al talent si Canale 5 -. Voi, la produzione, la redazione, Maria, i vocal coach. Sono stati tutti speciali, dalla prima all’ultima persona”. Ma non è tutto. Perché poi, oltre a dichiarare di volere un gran bene a tutti colore che lo supportano sin dal debutto ad Amici 21 con Quello che fa male, con un verace “ve vogl’ proprio bene!”, LDA rende grazie ai fan annunciando il rilascio di Bandana.

LDA sorprende i fedeli sostenitori e annuncia Bandana

Nel suo intervento post-eliminazione ad Amici 21, infatti, LDA fa ora sapere che a partire dalla mezzanotte l’inedito Bandana è disponibile su tutte le piattaforme musicali, per la sua pubblicazione, a quindi sarà disponibile anche su Spotify Italia.

“Ragazzi è ufficiale, Bandana è fuori a partire dalla mezzanotte. Sono pronto a sventolarla tutta l’estate e sono convinto che anche voi siete pronti a sventolarla tutta l’estate. Come pazzi… Ci vediamo a mezzanotte “, grida entusiasta LDA , il cui nuovo singolo, quindi, viene rilasciato allo scoccare della mezzanotte tra il 23 e il 24 aprile 2022.

