Amici 21: LDA supera Irama e Shakira!/ Vola tra le tendenze su YouTube con Bandana

Amici 21, LDA svetta con Bandana ovunque: è tendenza per la musica su YouTube e sale di diverse posizioni

Avanza sovrano e incontrastato il fenomeno Pop di Luca D’Alessio al secolo LDA, nonostante l’eliminazione da Amici 21, avvenuta al sesto serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Dopo il rilascio del quinto singolo dal titolo Bandana, avvenuto in seguito all’uscita di scena dal talent, il figlio di Gigi D’Alessio staziona alla #2 e alle spalle della prima posizione occupata da Elodie nella classifica iTunes, Top Songs chart, e la nuova hit si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022. Ma non solo. Il video dell’audio di Bandana si impone tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, raggiungendo al debutto la posizione #20 come nuovo trend in data 26 aprile 2022 , per poi salire in data odierna 27 aprile e alle ore 16:04, di diverse posizioni, conseguendo la posizione #10. Il solo video dell’audio di Bandana potrebbe quindi debuttare presto in Top5, tra le prime tendenze per la musica di YouTube Italia.

LDA supera Irama, Shakira ed altri artisti, tra le tendenze su YouTube Italia

Nella classifica delle tendenze per la musica targata YouTube Italy, poi, emerge che l’ex Amici 21, LDA, supera con Bandana artisti italiani e stranieri già affermati, tra cui l’altro ex Amici Irama e la latin-popstar Shakira, e non è tutto. Nel dettaglio LDA alla #10 con Bandana supera il re del reggaeton Fred De Palma che con Mala si posiziona alla #11, Irama che con 5 Gocce featuring Rkomi staziona alla #17 e Shakira che con Te Felicito featuring Rauw Alejandro si impone alla #18 tra i trend su YouTube Italia.

Insomma, dopo la firma del contratto discografico che lo ingaggia nella Sony Music Italy, nella squadra del concittadino di Napoli, Aka7even, LDA sembra diventare artefice del suo brillante destino, lontano dal talent che lo ha reso celebre agli occhi del pubblico tv, Amici 21. Cosa accadrà con il rilascio del video ufficiale di Bandana?











