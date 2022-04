Amici 21, LDA svetta su iTunes/ Bandana è il tormentone dell’estate 2022

Amici 21, LDA rilascia il nuovo singolo, Bandana: per i fan è il tormentone dell’estate 2022, il debutto su iTunes

Nonostante il sesto serale di Amici 21, andato in onda lo scorso 23 aprile 2022 su Canale 5, abbia decretato per il volere dei giudici la sua eliminazione ad un passo dalla finale del talent, LDA ora celebra il grande risultato al suo debutto nella classifica iTunes con il nuovo singolo. A poche ore dal rilascio di Bandana, l’inedito seguito all’uscita di scena del 19enne da Amici 21, infatti, LDA (che ha ora un contratto discografico) svetta nella classifica iTunes Italy datata 25 aprile 2022, ai primi posti, tornando così a regalare emozioni al cardiopalmo ai suoi fedeli supporters. La classifica in questione è la Top Songs tra le Italian iTunes Charts, che vede debuttare Bandana alla posizione #3, a poche ore dal rilascio del nuovo inedito (avvenuto alla mezzanotte tra il 23 e il 24 aprile) del cantautore residente a Napoli, nato a Roma e messo al mondo dai genitori Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, ex moglie del cantante di Mon amour.

I fan di LDA sono andati letteralmente in visibilio alla notizia del rilascio di Bandana, che viene non a caso già appellato come tormentone dell’estate 2022 in arrivo.

LDA compete con i grandi artisti italiani e internazionali su iTunes, dopo Amici 21

Al secondo e al primo posto, quindi in precedenza di LDA e Bandana, si collocano nella Top Songs di Itunes rispettivamente Jimin & HA SUNG WOON on WIth You e Elodie con Bagno a mezzanotte. Dopo LDA e la sua Bandana, invece, troviamo al quarto e quinto posto rispettivamente Camila Cabello con Bam Bam, e Fabri Fibra, Colapesce & DiMartino con Propaganda. Sesto posto invece per Jovanotti & sixpm con I love you baby, settimo posto per Ciao ciao de La rappresentante di Lista. Ottavo e nono, Dargen D’Amico con Dove si balla e Sangiovanni con Farfalle. Decimo Harry Styles con As it was. Insomma, nonostante l’eliminazione da Amici 21, LDA riesce ad imporsi nell’industria musicale tra i grandi artisti italiani e internazionali, nella pregevole iTunes chart Top Songs.

Un motivo in più che hanno ora i fan di LDA per contestare l’uscita di scena dal talent di Maria De Filippi del cantautore 19enne, che ad Amici 21 ha raggiunto diversi record, sbaragliando la concorrenza della classe canto. Tra cui, il record di stream complessivi di oltre 41 milioni di ascolti raggiunti su Spotify Italia e il primato di primo concorrente nella storia di Amici a raggiungere in tempi storici il disco d’oro e il disco di platino, con l’inedito di debutto Quello che fa male.













