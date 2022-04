Amici 21, LDA tormentone con Bandana/ È tendenza della musica su YouTube!

Il, andato in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5, ha decretato l’eliminazione di Luca D’Alessio in arte LDA , che per le votazioni dei 3 giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, non è riuscito a battere al ballottaggio finale il competitor Nunzio Stancampiano. Il cantautore originario di Napoli, nonostante l’uscita di scena da Amici 21, però, vede ora avanzare sovrano e incontrastato il suo fenomeno Pop. Dopo essersi aggiudicato diversi record musicali al talent di Maria De Filippi (si ricordi il record di oltre 40 milioni di ascolti complessivi, il record di ascolti di oltre 20 milioni con il singolo Quello che fa male, il record di primo concorrente a raggiungere in tempi storici il disco d’oro e il disco di platino con un singolo nella storia di Amici, ndr) , dimostra ora di saper essere da solo artefice del suo destino. Svetta in queste ore nella classificacon l’inedito appena rilasciato, Bandana, ma non solo. Perché, inoltre, debutta tra le tendenze della musica su YouTube, più precisamente si impone e alla #20, come trend del momento con il solo video dell’audio integrale di Bandana.