Amici 21, LDA verso Sanremo 2023?/ “Stare su quel palco é..”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si racconta in un’intervista post-talent, prima di Sanremo 2023

Ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5, prendendo parte ad Amici 21 di Maria De Filippi, e a talent ultimato LDA torna a far parlare di sé per delle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, anche su Sanremo 2023. L’occasione per il figlio di Gigi D’Alessio, di tornare a parlare di sé, é un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove tra le altre dichiarazioni lui replica per l’ennesima volta ai detrattori che gli darebbero del “raccomandato” e del “figlio di” nell’industria musicale, per il semplice fatto di essere il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio. Ma non solo. Perché, dopo il successo conseguito al talent, il cantautore palesa di sentirsi pronto per Sanremo, anche se la chiamata per il Festival non gli sarebbe pervenuta e lui non si sarebbe neanche candidato alla kermesse. O almeno questo é stando al suo intervento radiofonico.

LDA e Albe insieme, dopo Amici 21/ "Ci vediamo al cinema": l'annuncio é social!

Al di là del peso delle critiche che riceve dagli hater sin dagli esordi in tv, l’ex Amici 21 custodisce oggi nel cuore un bel ricordo del percorso di studio nel canto intrapreso al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tanto che, ai microfoni del network radiofonico, si dichiara “il vincitore morale” della competizione nata all’incirca 22 anni fa in TV. Incalzato sul gossip che lo vedrebbe in procinto di debuttare a Sanremo 2023, nelle vesti di concorrente, quindi, LDA non escluderebbe del tutto la possibilità del nuovo preannunciato debutto, senza nascondere che calcare il palco del teatro Ariston della kermesse per lui rappresenterebbe la realizzazione di un sogno.

LDA spiazza tutti/ "Ecco chi é il vincitore morale di Amici 21"

LDA prenderebbe volentieri parte a Sanremo 2023, dopo Amici 21

Dopo aver dichiarato, in un’intervista lo scorso maggio, che gli piacerebbe partecipare a Sanremo, LDA quindi conferma che prenderebbe parte al prossimo Festival: “Assolutamente sì, per me sarebbe un sogno, e per momento è un sogno. Sarebbe un sogno stare su quel palco, come penso per tutti i cantanti”. Che portare il cognome del padre Gigi D’Alessio sia un fardello per lui, anche in vista del preannunciato debutto al Festival della Canzone italiana? Essere figlio del cantante di Mon Amour, oggi anche ambasciatore della musica napoletana, per il 19enne “é stata la mia più grande fortuna” e ad Amici 21 “mi son tolto l’etichetta di “figlio di”. “Seguivano tutto di me, sapevano che le barre le scrivevo io, sul palco andavo io. Sta al pubblico decidere chi è meglio..”, conclude, dichiarando quindi che il percorso ad Amici 21 sia stata tutta farina del suo sacco.

LEGGI ANCHE:

LDA vs haters, su Gigi D'Alessio: "Figlio di?"/ "Ad Amici scrivevo io le barre e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA