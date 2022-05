Amici 21, LDA video coreografia Bandana/ Il web la boccia? Le reazioni dei fan

Nel dettaglio il figlio d’arte (record di stream complessivi e record di stream relativi ad un solo singolo, Quello che fa male, nonché primo concorrente cantante a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino in tempi biblici, al talent) ottiene la #1 in diverse classifiche di vendita con i soli pre-ordini del suo primo album eponimo, in uscita a maggio. Nell’attesa del rilascio dell’album, intanto LDA unisce le forze con l’ex coinquilino ed ex breaker di hip-hop ad Amici 21, Christian Stefanelli, in una coreografia montata ad arte dal duo in giardino. La choreo viene intanto condivisa da LDA sul suo profilo TikTok ed è volta a promuovere il quinto singolo che il 19enne originario di Napoli ha rilasciato ad Amici 21, dopo Quello che fa male, Sai, Scusa e Io volevo solo te.