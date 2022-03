Amici 21, LDA vola al serale/ Lacrime di gioia con mamma Carmela, ex Gigi D’Alessio

Amici 21, LDA è uno dei concorrenti ammessi al serale: la chiamata di mamma Carmela Barbato

Si avvicina il via al serale di Amici 21 in corso e nel daytime del talent di Maria De Filippi (in onda l’8 marzo 2022 su Canale 5), LDA indossa per la prima volta l’ambita maglia dorata. Il figlio di Gigi D’Alessio, a dispetto delle etichette che i detrattori gli affibbiano – di “figlio di” e “raccomandato”, in quanto figlio d’arte- è uno dei 18 concorrenti ammessi alla fase finale del talent di Maria De Filippi, in partenza il prossimo 19 marzo 2022, e ora piange lacrime di gioia in un collegamento telefonico con la madre casalinga, con cui vive in pianta stabile a Napoli, Carmela Barbato (ex moglie storica di Gigi D’Alessio, ndr).

Amici 21, al via il serale/ Maria De Filippi: "Tutti ammessi, ecco le regole"

“Sto al serale, non ci credo sono troppo felice”, grida Luca D’Alessio in arte LDA alla donna, che in preda alla commozione replica così al figlio d’arte: “Sono emozionata, fiera di te, stai dimostrando di essere forte”. La voce Pop di Amici 21, nonché il Justin Bieber made in Italy, è rotta dalla commozione: ” Io cantavo nella stanza e ora ho la felpa d’oro addosso, stessa sensazione di quando sono entrato ad Amici. Una sensazione strana”. LDA può quindi festeggiare il nuovo traguardo con la donna che lo ha messo al mondo e a cui lui ha dedicato al talent una delle cover più apprezzate dal fandom, il brano cult in lingua napoletana di Domenico Modugno, Tu sì ‘na cosa grande. Un’esibizione con cui il 18 ha fatto breccia nel cuore di Gerry Scotti, tanto da finire primo nella classifica stilata dal giudice al termine di una delle gare cover di Amici 21.

Amici 21, Rosa Di Grazia torna al serale/ Esplode il gossip sul ruolo top-secret

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LDA è record di ascolti ad Amici di Maria De Filippi: cosa accade prima del serale

Nel frattempo, anche Luigi Strangis, compagno di studio nel team Rudy Zerbi di LDA, può festeggiare il conseguimento del suo posto al serale di Amici 21. E l’occasione per il cantante di Tondo (brano scritto da Enrico Nigiotti) è una chiamata a telefono con il papà.

Per ciò che concerne la sezione canto di Amici 21, inoltre, quando ormai manca sempre meno alla prima puntata del serale prevista per il 19 marzo 2022 su Canale 5, LDA rimane il detentore del record imbattuto nella scuola del numero di stream su Spotify Italia: con oltre 17 milioni di ascolti in streaming, Luca D’Alessio si consacra come il concorrente più ascoltato in assoluto, con il singolo di debutto al talent di Maria De Filippi in corso, Quello che fa male (una canzone scritta dal 18enne su una delusione d’amore, ndr). Un traguardo importante quest’ultimo, che potrebbe anticipare la vittoria finale del figlio di Gigi D’Alessio allo show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 marzo: nuova lite tra Ida e Alessandro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA