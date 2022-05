Amici 21, Leonardo vs Raimondo Todaro/ Dalla parte di Michele “Quanto posso amarti?”

Amici 21: Leonardo si scaglia contro Raimondo Todaro

L’eliminazione di Nunzio nel settimo serale di Amici 21 ha avuto ampi strascichi sollevando non poche polemiche. Ad intervenire è stato anche il ballerino Leonardo ma in difesa dell’amico Michele. Ma cosa è successo? Per comprendere pienamente l’accaduto occorre fare un piccolo passo indietro. Nel corso della serata abbiamo assistito anche ad una piccola diatriba con protagonisti Michele ed il prof Raimondo Todaro e che non è affatto passata inosservata, soprattutto sui social. La polemica, come rammenta Novella 2000, sarebbe sorta quando i giudici non hanno saputo scegliere la loro preferenza tra il ballerino e Sissi chiedendo ad entrambi di esibirsi nuovamente.

A quel punto Todaro è intervenuto commentando ironico: “Vi va di cu*o”, in riferimento al fatto che Michele potesse perdere la sfida. Quest’ultimo ha quindi replicato al coach dando vita ad un piccolo battibecco. Dopo quanto accaduto, non si è fatta attendere la reazione di un ex allievo della scuola di Amici 21, Leonardo, che ha detto la sua contro Raimondo Todaro.

L’ex ballerino di Amici 21, Leonardo, manda un messaggio a Michele

L’ex allievo di Amici 21, Leonardo, ha preso le difese del collega Michele e si è scagliato ancora una volta contro il prof Raimondo Todaro. Leonardo nel corso del percorso nel talent show di Maria De Filippi è stato sotto la guida di Alessandra Celentano ed in diverse occasioni si è ritrovato a scontrarsi con Todaro. Anche adesso che la sua esperienza nella Scuola è terminata, non ha potuto non dire la sua sulla vicenda che ha riguardato Michele.

“Miki ma io quanto ti posso amare? Il bene che ti voglio”: questo il messaggio di Leonardo Lini sulle sue Instagram Stories, scagliandosi al tempo stesso contro Raimondo Todaro. Un messaggio chiaro, dal momento che ha condiviso proprio lo scatto del maestro contornato dalle parole destinate all’amico Michele. L’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle, dopo essere intervenuto su una precedente polemica replicherà anche a questa?

